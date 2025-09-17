Open Air Brasil abre lote extra para show de Rachel Reis em Salvador

Evento é realizado pelo Nubank e pelo Ministério da Cultura - Foto: Divulgação

Com ingressos esgotados para a sessão de 1º de outubro, em que a cantora Rachel Reis se apresentará, o Open Air Brasil, parceiro do Grupo A TARDE, anunciou a abertura de um lote extra de ingressos. O evento é realizado pelo Nubank e pelo Ministério da Cultura e contará ainda com a exibição especial do filme Malês, dirigido por Antonio Pitanga.

Qual o valor dos ingressos?

Os novos ingressos têm valor único de R$ 40, destinados apenas ao show, com acesso ao espaço a partir das 22h.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A pré-venda exclusiva para clientes Nubank começa nesta quarta-feira,18, às 11h. Para o público geral, a venda estará disponível a partir de quinta-feira,19, com o mesmo valor.

Exibição de "Malês"

Antes do show de Rachel Reis, haverá a exibição do filme Malês, de Antonio Pitanga, que contará com a presença dos atores Rocco Pitanga e Samira Carvalho.

A obra retrata a Revolta dos Malês, levante ocorrido em 1835 em Salvador, liderado por pessoas negras escravizadas no Brasil. A exibição no Open Air Brasil acontecerá na véspera da estreia do longa nos cinemas.