CINEMA GIGANTE
Open Air Brasil abre lote extra para show de Rachel Reis em Salvador
Além do show, programação traz filme que retrata a Revolta dos Malês
Com ingressos esgotados para a sessão de 1º de outubro, em que a cantora Rachel Reis se apresentará, o Open Air Brasil, parceiro do Grupo A TARDE, anunciou a abertura de um lote extra de ingressos. O evento é realizado pelo Nubank e pelo Ministério da Cultura e contará ainda com a exibição especial do filme Malês, dirigido por Antonio Pitanga.
Leia Também:
Qual o valor dos ingressos?
Os novos ingressos têm valor único de R$ 40, destinados apenas ao show, com acesso ao espaço a partir das 22h.
A pré-venda exclusiva para clientes Nubank começa nesta quarta-feira,18, às 11h. Para o público geral, a venda estará disponível a partir de quinta-feira,19, com o mesmo valor.
Exibição de "Malês"
Antes do show de Rachel Reis, haverá a exibição do filme Malês, de Antonio Pitanga, que contará com a presença dos atores Rocco Pitanga e Samira Carvalho.
>>> Horários, cinemas, sessões e mais: veja tudo o que está passando em Salvador no Cineinsite A TARDE
A obra retrata a Revolta dos Malês, levante ocorrido em 1835 em Salvador, liderado por pessoas negras escravizadas no Brasil. A exibição no Open Air Brasil acontecerá na véspera da estreia do longa nos cinemas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes