Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CINEMA GIGANTE

Open Air Brasil abre lote extra para show de Rachel Reis em Salvador

Além do show, programação traz filme que retrata a Revolta dos Malês

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

17/09/2025 - 13:49 h
Evento é realizado pelo Nubank e pelo Ministério da Cultura
Evento é realizado pelo Nubank e pelo Ministério da Cultura -

Com ingressos esgotados para a sessão de 1º de outubro, em que a cantora Rachel Reis se apresentará, o Open Air Brasil, parceiro do Grupo A TARDE, anunciou a abertura de um lote extra de ingressos. O evento é realizado pelo Nubank e pelo Ministério da Cultura e contará ainda com a exibição especial do filme Malês, dirigido por Antonio Pitanga.

Leia Também:

Filme sobre Aleixo Belov representa a Bahia em festival nacional de documentários
Esse filme de suspense na Netflix vai te deixar sem fôlego
Anti-Heróis do Udigrudi Baiano explode memórias do cinema rebelde da Bahia em Brasília

Qual o valor dos ingressos?

Os novos ingressos têm valor único de R$ 40, destinados apenas ao show, com acesso ao espaço a partir das 22h.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A pré-venda exclusiva para clientes Nubank começa nesta quarta-feira,18, às 11h. Para o público geral, a venda estará disponível a partir de quinta-feira,19, com o mesmo valor.

Exibição de "Malês"

Antes do show de Rachel Reis, haverá a exibição do filme Malês, de Antonio Pitanga, que contará com a presença dos atores Rocco Pitanga e Samira Carvalho.

>>> Horários, cinemas, sessões e mais: veja tudo o que está passando em Salvador no Cineinsite A TARDE

A obra retrata a Revolta dos Malês, levante ocorrido em 1835 em Salvador, liderado por pessoas negras escravizadas no Brasil. A exibição no Open Air Brasil acontecerá na véspera da estreia do longa nos cinemas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Open Air Brasil rachel reis

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Evento é realizado pelo Nubank e pelo Ministério da Cultura
Play

Caminhão bate e destrói muro famoso no Pelourinho que foi cenário de 'Ó Paí Ó'

Evento é realizado pelo Nubank e pelo Ministério da Cultura
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

Evento é realizado pelo Nubank e pelo Ministério da Cultura
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

Evento é realizado pelo Nubank e pelo Ministério da Cultura
Play

Globo de Ouro: reação de atrizes que perderam para Fernanda Torres surpreende

x