NO STREAMING

Esse filme de suspense na Netflix vai te deixar sem fôlego

Thriller com tensão crescente rapidamente entrou no TOP 10 da plataforma

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

17/09/2025 - 8:23 h
Filme se tornou um sucesso na Netflix
Filme se tornou um sucesso na Netflix

Um suspense de sobrevivência lançado em 2023, que chegou à Netflix em setembro, rapidamente se tornou um fenômeno na plataforma e hoje ocupa o top 3 no Brasil. O Royal Hotel, de apenas 91 minutos, é uma boa aposta para quem procura filmes curtos, narrativas rápidas e cheias de tensão.

A trama acompanha as mochileiras canadenses Hanna (Julia Garner) e Liv (Jessica Henwick), que aceitam um emprego em um remoto pub australiano para ganhar um dinheiro extra durante a viagem.

O que parecia uma oportunidade simples se transforma em um pesadelo quando os moradores locais revelam comportamentos cada vez mais perigosos e incontroláveis.

O filme, inspirado no documentário Hotel Coolgardie (2016), serve como uma releitura sombria sobre comportamento masculino tóxico. A diretora Kitty Green usa o pub isolado como um “terrário de uma dinâmica tóxica que existe em todo lugar”, transformando detalhes aparentemente inocentes em sinais de alerta que mantêm o público em constante tensão.

Filme foi inspirado no documentário Hotel Coolgardie
Filme foi inspirado no documentário Hotel Coolgardie | Foto: Divulgação

A crítica especializada destaca como ponto forte a atuação de Julia Garner, que vive um grande momento na carreira. Ela interpretou a Surfista Prateada no novo Quarteto Fantástico, brilhou como a professora Justine no terror de sucesso A Hora do Mal e foi confirmada para dar vida a Madonna no aguardado filme biográfico da cantora.

Com um cenário claustrofóbico, clientes rudes e situações desconfortáveis que evoluem para o perigo, o thriller psicológico prende a atenção do início ao fim. O roteiro mistura momentos aparentemente banais com cenas de puro suspense, entregando uma experiência eletrizante para os fãs do gênero.

