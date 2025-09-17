NO STREAMING
Esse filme de suspense na Netflix vai te deixar sem fôlego
Thriller com tensão crescente rapidamente entrou no TOP 10 da plataforma
Por Beatriz Santos
Um suspense de sobrevivência lançado em 2023, que chegou à Netflix em setembro, rapidamente se tornou um fenômeno na plataforma e hoje ocupa o top 3 no Brasil. O Royal Hotel, de apenas 91 minutos, é uma boa aposta para quem procura filmes curtos, narrativas rápidas e cheias de tensão.
A trama acompanha as mochileiras canadenses Hanna (Julia Garner) e Liv (Jessica Henwick), que aceitam um emprego em um remoto pub australiano para ganhar um dinheiro extra durante a viagem.
O que parecia uma oportunidade simples se transforma em um pesadelo quando os moradores locais revelam comportamentos cada vez mais perigosos e incontroláveis.
O filme, inspirado no documentário Hotel Coolgardie (2016), serve como uma releitura sombria sobre comportamento masculino tóxico. A diretora Kitty Green usa o pub isolado como um “terrário de uma dinâmica tóxica que existe em todo lugar”, transformando detalhes aparentemente inocentes em sinais de alerta que mantêm o público em constante tensão.
A crítica especializada destaca como ponto forte a atuação de Julia Garner, que vive um grande momento na carreira. Ela interpretou a Surfista Prateada no novo Quarteto Fantástico, brilhou como a professora Justine no terror de sucesso A Hora do Mal e foi confirmada para dar vida a Madonna no aguardado filme biográfico da cantora.
Com um cenário claustrofóbico, clientes rudes e situações desconfortáveis que evoluem para o perigo, o thriller psicológico prende a atenção do início ao fim. O roteiro mistura momentos aparentemente banais com cenas de puro suspense, entregando uma experiência eletrizante para os fãs do gênero.
