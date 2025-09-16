Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VEM AÍ!

Rumo ao Oscar, O Agente Secreto ganha sessões antecipadas em Salvador; veja datas

Assim como em Ainda Estou Aqui, exibição do filme faz parte da qualificação para o Oscar

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

16/09/2025 - 16:58 h | Atualizada em 16/09/2025 - 17:12
Wagner Moura é o protagonista do filme
Wagner Moura é o protagonista do filme -

'O Agente Secreto' será exibido em primeira mão em Salvador, na Bahia, cidade natal de Wagner Moura, protagonista do filme. A trama ganhou sessões antecipadas após ser indicado pela Academia Brasileira de Cinema ao Oscar 2026, como forma de qualificação para a premiação.

As sessões na capital baiana acontecem a partir do dia 18 de setembro, próxima quinta-feira, no Cine Glauber Rocha, e seguem até o dia 24, uma quarta-feira. Entretanto, o longa-metragem só será exibido uma vez em cada dia, sempre às 19h.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os ingressos podem ser adquiridos do site Velox Tickets ou na bilheteria do próprio Glauber Rocha, enquanto ainda sobrarem poltronas livres. Os valores variam entre R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia entrada estudantil).

Além de Salvador, o filme também será exibido, nestas mesmas datas, em Curitiba, no Paraná, no Cine Passeio, e em Recife, Pernambuco, no Cinema da Fundação.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Vitrine Filmes (@vitrine_filmes)

Filme premiado no Oscar também passou por Salvador

Essa não é a primeira vez que Salvador é escolhida para participar da qualificação de um filme indicado ao Oscar. Em 2024, o premiado ‘Ainda Estou Aqui’ entrou em cartaz na capital baiana em 19 de setembro e contou com duas sessões diárias no Cine Glauber Rocha, até o dia 25 do mesmo mês.

A estreia antecipada em Salvador teve o mesmo objetivo do filme de Wagner Moura: qualificar o longa para representar o Brasil na tentativa de uma indicação ao Oscar de Melhor Filme Internacional, estatueta conquistada pela produção e primeira do país.

Isso porque, para concorrer, os filmes brasileiros precisam ter estreado nas salas de cinema entre 1º de novembro de 2023 e 30 de setembro do ano de lançamento, ficando em cartaz por, pelo menos, sete dias consecutivos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

filme O Agente Secreto wagner moura

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Wagner Moura é o protagonista do filme
Play

Caminhão bate e destrói muro famoso no Pelourinho que foi cenário de 'Ó Paí Ó'

Wagner Moura é o protagonista do filme
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

Wagner Moura é o protagonista do filme
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

Wagner Moura é o protagonista do filme
Play

Globo de Ouro: reação de atrizes que perderam para Fernanda Torres surpreende

x