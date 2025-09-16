Rumo ao Oscar, O Agente Secreto ganha sessões antecipadas em Salvador; veja datas

Wagner Moura é o protagonista do filme - Foto: Divulgação

'O Agente Secreto' será exibido em primeira mão em Salvador, na Bahia, cidade natal de Wagner Moura, protagonista do filme. A trama ganhou sessões antecipadas após ser indicado pela Academia Brasileira de Cinema ao Oscar 2026, como forma de qualificação para a premiação.

As sessões na capital baiana acontecem a partir do dia 18 de setembro, próxima quinta-feira, no Cine Glauber Rocha, e seguem até o dia 24, uma quarta-feira. Entretanto, o longa-metragem só será exibido uma vez em cada dia, sempre às 19h.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os ingressos podem ser adquiridos do site Velox Tickets ou na bilheteria do próprio Glauber Rocha, enquanto ainda sobrarem poltronas livres. Os valores variam entre R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia entrada estudantil).

Além de Salvador, o filme também será exibido, nestas mesmas datas, em Curitiba, no Paraná, no Cine Passeio, e em Recife, Pernambuco, no Cinema da Fundação.

Filme premiado no Oscar também passou por Salvador

Essa não é a primeira vez que Salvador é escolhida para participar da qualificação de um filme indicado ao Oscar. Em 2024, o premiado ‘Ainda Estou Aqui’ entrou em cartaz na capital baiana em 19 de setembro e contou com duas sessões diárias no Cine Glauber Rocha, até o dia 25 do mesmo mês.

A estreia antecipada em Salvador teve o mesmo objetivo do filme de Wagner Moura: qualificar o longa para representar o Brasil na tentativa de uma indicação ao Oscar de Melhor Filme Internacional, estatueta conquistada pela produção e primeira do país.

Isso porque, para concorrer, os filmes brasileiros precisam ter estreado nas salas de cinema entre 1º de novembro de 2023 e 30 de setembro do ano de lançamento, ficando em cartaz por, pelo menos, sete dias consecutivos.