‘Ainda Estou Aqui’: Salvador foi peça-chave para o Oscar

‘Ainda Estou Aqui’ foi dirigido por Walter Salles - Foto: Divulgação

‘Ainda Estou Aqui’ fez história ao se tornar o primeiro filme inteiramente brasileiro a ser indicado na categoria de Melhor Filme no Oscar. Dirigido por Walter Salles (‘Central do Brasil’), o longa também concorre como Melhor Filme Internacional, e Fernanda Torres está na briga de Melhor Atriz. Mas, o que poucos sabem, é que Salvador foi essencial para essas indicações acontecerem.

A obra teve a estreia antecipada na capital baiana. O longa entrou em cartaz em Salvador em 19 de setembro e contou com duas sessões diárias no Cine Glauber Rocha, até o dia 25 do mesmo mês.

A estreia antecipada em Salvador teve como objetivo qualificar o longa para representar o Brasil na tentativa de uma indicação ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Isso porque, para concorrer, os filmes brasileiros precisam ter estreado em salas de cinema entre 1º de novembro de 2023 e 30 de setembro de 2024, ficando em cartaz por pelo menos sete dias consecutivos.

‘Ainda Estou Aqui’ segue em cartaz no Brasil e já atraiu mais de três milhões de espectadores ao cinema. O filme foi premiado com o troféu de Melhor Roteiro no Festival de Veneza 2024, e Fernanda Torres, consagrada como Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro.

Com Fernanda Torres e Selton Mello no elenco, ‘Ainda Estou Aqui’ é baseado nas memórias de Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva. O filme é ambientado no Brasil de 1971, e acompanha uma mãe de cinco filhos que é obrigada a se reinventar como ativista quando seu marido é levado pela Polícia Militar e desaparece sob sua custódia durante a ditadura militar.