Ator expõe uso de anabolizantes em Hollywood: “Todo mundo”

Os atores aplicam as substâncias no corpo - Foto: Ilustrativa | Freepik

Frank Grillo expôs um segredo dos bastidores nada luxuosos de Hollywood. Conhecido por participar de filmes da Marvel e DC, o ator contou que os artistas que interpretaram super-heróis nas telonas usam anabolizantes para conquistar o físico invejável.

Frank Grillo em uma de suas séries | Foto: Divulgação | Paramount

“Nenhum desses é um corpo natural. Esses caras não andam por aí olhando para um lado durante seis meses do ano e, de repente, têm 16 quilos de músculos. Todos nós sabemos o que eles estão fazendo. Eles podem não querer dizer, mas todos fazem. Todo mundo”, disse ele, em entrevista ao videocast ‘Strong Talk’.

O famoso ainda destacou que o uso destas substâncias tem sido autorizadas por médicos nos Estados Unidos. “Eles [atores] fazem isso, você sabe, tomam anabolizantes e todas as outras coisas que agora são prescritas por médicos, o que é bom, porque pelo menos pode ser monitorado por um profissional médico. Mas nenhum desses corpos é natural”, completou.

Apesar da exposição dos atores de filmes de super-heróis, Frank também já atuou em algumas destas produções. O ator norte-americano interpretou Brock Rumlow / Crossbones nos filmes do Universo Cinematográfico Marvel "Capitão América: O Soldado Invernal", "Capitão América: Guerra Civil", "Vingadores: Ultimato" e na série animada "What If...?".