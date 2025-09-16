Menu
NO STREAMING

Esse filme de terror disponível na Netflix vai te traumatizar

Lançado em 2004, filme combina sustos e terror sobrenatural

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

16/09/2025 - 11:34 h
Filme usa a fotografia analógica do início dos anos 2000 para intensificar o terror
Filme usa a fotografia analógica do início dos anos 2000 para intensificar o terror

Lançado em 2006, Espíritos - A Morte Está ao Seu Lado é considerado um dos filmes de terror mais assustadores da história. Disponível no catálogo da Netflix, a produção tailandesa continua a prender espectadores com sua trama sobrenatural e sustos de arrepiar.

O filme acompanha Thun (Ananda Everingham), um jovem fotógrafo, e sua namorada Jane (Natthaweeranuch Thongmee), que atropelam acidentalmente uma pedestre. Fugindo da cena do crime, eles retornam às suas rotinas em Bangkok.

Logo, Jane passa a ter pesadelos aterrorizantes, enquanto Thun percebe que estranhas figuras aparecem em suas fotos, lembrando fantasmas. Conforme investigam, descobrem imagens sobrenaturais e veem os amigos de Thun morrerem misteriosamente, um a um.

Dirigido por Banjong Pisanthanakun e Parkpoom Wongpoom, o filme usa a fotografia analógica do início dos anos 2000 para intensificar o terror. As aparições fantasmagóricas são acompanhadas de maquiagem pesada e cenas brutais, criando uma atmosfera arrepiante que mantém o suspense até a reviravolta final.

Uma das cenas mais memoráveis mostra Thun, através de sua câmera, descobrindo a origem de seus problemas nas costas, uma sequência que se tornou icônica e ainda assusta os espectadores.

Mesmo anos após o lançamento, Espíritos - A Morte Está ao Seu Lado continua eficaz em causar medo e desconforto, mostrando que uma boa história de fantasmas com vingança e suspense nunca envelhece. Para quem gosta de cinema de terror, é uma oportunidade de revisitar um clássico que ainda assusta.

x