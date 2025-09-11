3 filmes novos da Netflix para este fim de semana

Plataforma de streaming segue apostando em filmes que misturam diferentes gêneros - Foto: Divulgação

O fim de semana está chegando e, com ele, a oportunidade perfeita para maratonar novidades na Netflix. A plataforma de streaming segue apostando em filmes que misturam diferentes gêneros, desde suspense e comédia até ação e dramas históricos, garantindo entretenimento para todos os gostos.

Entre os destaques recentes, algumas produções já conquistaram o público com histórias envolventes e elencos estrelados. A diversidade de opções permite que cada espectador encontre títulos que atendam ao seu humor e interesse, seja para rir, se emocionar ou se prender a mistérios intrigantes.

Além disso, a Netflix tem reforçado sua estratégia de lançar filmes que rapidamente alcançam o topo das listas de mais vistos, confirmando a força de seu catálogo em trazer novidades que chamam atenção e se tornam assuntos do momento.



Pensando nisso, o Cineinsite A Tarde preparou uma seleção com os lançamentos que mais prometem divertir e entreter o público neste fim de semana!

3 filmes para assistir agora na Netflix

O Clube do Crime das Quintas-Feiras

Cena de O Clube do Crime das Quintas-Feiras | Foto: Divulgação

Em O Clube do Crime das Quintas-Feiras, um grupo de amigos aposentados se reúnem toda quinta-feira para resolver casos de assassinatos arquivados por diversão. O que não esperavam era que o passatempo tomaria um rumo inesperado, envolvendo-os, agora, na investigação de um verdadeiro mistério.

Veja o trailer:

O Homem do Norte

Cena de O Homem do Norte | Foto: Divulgação

Após testemunhar o assassinato do pai pelo próprio tio, o sequestro da mãe e a destruição de seu reino, o jovem príncipe Amleth foge. Vinte anos depois, ele retorna mais forte e determinado, pronto para enfrentar inimigos e buscar a vingança que marcará seu destino.

Veja o trailer:

A Mulher Rei

Cena de A Mulher Rei | Foto: Divulgação

O filme acompanha Nanisca (Viola Davis), comandante do exército feminino do Reino de Daomé, um dos mais poderosos da África entre os séculos XVII e XIX. Conhecidas como Agojie, essas guerreiras lutaram para proteger suas terras e seu povo contra colonizadores franceses, tribos rivais e tentativas de escravização.