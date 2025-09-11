NOVIDADE
Nova série mostra a verdade por trás do maior erro da indústria farmacêutica do Brasil
Trama chega ainda neste mês ao catálogo do streaming HBO Max
A história de um fato que chocou o Brasil na década de 1990 chega ainda neste mês ao catálogo da HBO Max como série documental. “Pílula de Farinha: O Escândalo Que Gerou Vidas” contará com três episódios lançados semanalmente.
O que foi o escândalo das “pílulas de farinha”?
Em 1998, cerca de 600 mil comprimidos do anticoncepcional Microvlar chegaram às farmácias brasileiras sem efeito contraceptivo. Logo após a distribuição, foram registradas centenas de gestações não planejadas, marcando um dos maiores escândalos da indústria farmacêutica no país.
Mais tarde, descobriu-se que o incidente ocorreu devido ao uso de placebos em testes de embalagem realizados pelo laboratório Schering Brasil.
Sobre a série
Com estreia marcada para 30 de setembro, a produção retrata a intensa apuração jornalística em torno do caso, além de dar voz às vítimas, revelando detalhes das batalhas judiciais e os impactos emocionais decorrentes dos abusos e tentativas de silenciamento.
Um dos pontos centrais são os relatos de Paloma, Silvana, Meire, Maria Lúcia e Inês, mulheres surpreendidas pela gestação indesejada. Elas expõem a misoginia enfrentada durante as investigações e as tentativas de responsabilizá-las pelo ocorrido.
A trama também propõe uma reflexão sobre o papel do laboratório diante do episódio e as consequências sociais deixadas pelo escândalo.
Confira trailer:
