Nova série mostra a verdade por trás do maior erro da indústria farmacêutica do Brasil

Trama revela detalhes sobre o incidente - Foto: Divulgação| HBO Max

A história de um fato que chocou o Brasil na década de 1990 chega ainda neste mês ao catálogo da HBO Max como série documental. “Pílula de Farinha: O Escândalo Que Gerou Vidas” contará com três episódios lançados semanalmente.

O que foi o escândalo das “pílulas de farinha”?

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em 1998, cerca de 600 mil comprimidos do anticoncepcional Microvlar chegaram às farmácias brasileiras sem efeito contraceptivo. Logo após a distribuição, foram registradas centenas de gestações não planejadas, marcando um dos maiores escândalos da indústria farmacêutica no país.

Mais tarde, descobriu-se que o incidente ocorreu devido ao uso de placebos em testes de embalagem realizados pelo laboratório Schering Brasil.

Sobre a série

Com estreia marcada para 30 de setembro, a produção retrata a intensa apuração jornalística em torno do caso, além de dar voz às vítimas, revelando detalhes das batalhas judiciais e os impactos emocionais decorrentes dos abusos e tentativas de silenciamento.

Um dos pontos centrais são os relatos de Paloma, Silvana, Meire, Maria Lúcia e Inês, mulheres surpreendidas pela gestação indesejada. Elas expõem a misoginia enfrentada durante as investigações e as tentativas de responsabilizá-las pelo ocorrido.

A trama também propõe uma reflexão sobre o papel do laboratório diante do episódio e as consequências sociais deixadas pelo escândalo.

Confira trailer: