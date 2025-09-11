Relembre filmes que bombaram no streaming e floparam no cinema

O Esquadrão Suicida foi um dos filmes da lista - Foto: Divulgação

Engana-se quem pensa que todo filme famoso é um sucesso de bilheteria nos cinemas. Algumas produções não são aderidas pelo público nas telonas e só conquistam prestígio ao chegar nas plataformas de streaming, onde são consumidas de forma fácil e acessível.

Dentre alguns dos mais famosos estão o longa “Thunderbolts”, do universo Marvel. A trama não arrecadou o valor esperado na bilheteria, conseguindo US$ 382 milhões, que totaliza R$ 2 bilhões na conversão atual.

Entretanto, o filme conquistou o coração dos assinantes do Disney+ e já é um dos filmes mais assistidos da história da plataforma de streaming. De acordo com dados divulgados pelo site FlixPatrol, o longa estreou no 3º lugar do ranking mundial e em poucas semanas assumiu a liderança da lista global.

Pensando nisso, o Portal A TARDE separou uma lista com cinco filmes que tiveram o mesmo destino. Confira:

Clube da Luta (2000)

Clássico dos amantes de ação, o Clube da Luta não arrecadou o valor esperado pelos produtores. A virada de chave foi a venda dos DVDs do filme, que fizeram sucesso logo nas primeiras semanas de vendas e a trama segue aclamada até hoje nas plataformas de streaming.

Branca de Neve (2025)

Fracasso de bilheteria nos cinemas, o live action da Branca de Neve conquistou os assinantes da Disney+. O filme conquistou o Top 10 da plataforma por quase 70 dias consecutivos e está entre as produções mais vistas.

O Esquadrão Suicida (2021)

Apesar do sucesso da primeira versão da trama, lançada em 2016. O reboot do Esquadrão Suicida não seguiu o mesmo rumo em 2021. O filme não arrecadou o valor esperado na bilheteria e só ganhou notoriedade ao ser publicado na HBO Max, onde alcançou 4,7 milhões de visualizações em apenas três semanas.

O Último Caçador de Bruxas (2015)

Outro filme que surpreendeu os produtores ao fazer sucesso apenas no streaming foi O Último Caçador de Bruxas. Lançada em 2015, a trama ganhou números expressivos nas plataformas e ganhará uma continuação em breve.

The Alto Knights: Máfia e Poder (2025)

Estrelado por Robert De Niro, o filme The Alto Knights: Máfia e Poder foi um fracasso de bilheteria e arrecadou apenas US$ 9,6 milhões em todo o mundo, contra um orçamento de US$ 50 milhões. Entretanto, o longa se tornou o número um da plataforma Max em todo o mundo por mais de uma semana.