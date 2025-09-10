Esses são os 10 melhores filmes da história, segundo Stephen King

Stephen King lista os melhores filmes de todos os tempos - Foto: Divulgação

O icônico escritor Stephen King divulgou sua lista pessoal dos 10 melhores filmes de todos os tempos.

Curiosamente, o autor fez questão de não incluir adaptações de suas próprias obras, como “Louca Obsessão” (1990), “Um Sonho de Liberdade” (1994), “À Espera de um Milagre” (1999) e “Conta Comigo” (1986), destacando o gosto cinematográfico que vai além de seu próprio legado.

Entre os filmes selecionados, estão clássicos que marcaram a história do cinema, mesclando ação, drama, suspense e romance.

Confira a lista completa:

O Comboio do Medo (1977)

Dirigido por William Friedkin, acompanha quatro homens que precisam transportar caminhões carregados de nitroglicerina por uma perigosa selva sul-americana, lidando com rivalidades e risco constante de explosão. Disponível no YouTube.

O Poderoso Chefão: Parte II (1974)

A sequência que consolida o poder de Michael Corleone e narra a ascensão do jovem Vito Corleone, explorando o poder, a corrupção e as consequências familiares. Disponível no Mercado Play, Globoplay, Paramount+ e para aluguel em Apple TV, YouTube e Google Play.

Os Implacáveis (1972)

| Foto: Divulgação

Com Steve McQueen e Ali MacGraw, conta a história de Doc, que, após sair da prisão graças a um acordo de sua esposa, se envolve em um assalto que dá errado, fugindo da polícia e dos comparsas. Disponível no YouTube.

Feitiço do Tempo (1993)

Bill Murray interpreta um meteorologista preso em um loop temporal, revivendo o mesmo dia repetidamente em Punxsutawney, Pensilvânia. Disponível para aluguel na Apple TV, YouTube e Google Play.

Casablanca (1942)

Um dos grandes clássicos da Segunda Guerra Mundial, narra o amor intenso entre Rick Blaine e Ilsa Lund, exilados em Casablanca, onde Rick precisa decidir entre amor e heroísmo. Disponível na HBO Max.

O Tesouro de Sierra Madre (1948)

| Foto: Divulgação

Humphrey Bogart e Tim Holt estrelam a história de dois aventureiros que se unem a um minerador em busca de ouro, enfrentando ganância, traição e perigos no México de 1925. Disponível para aluguel na Apple TV, YouTube e Google Play.

Tubarão (1975)

Steven Spielberg traz a clássica caça a um enorme tubarão branco por um cientista, pescador e policial, antes que ele faça novas vítimas. Disponível na Netflix e Globoplay.

Caminhos Perigosos (1973)

Robert De Niro e Harvey Keitel interpretam dois amigos imersos no submundo de Little Italy, lidando com ambições, lealdade e conflitos familiares. Disponível na HBO Max.

Contatos Imediatos do Terceiro Grau (1977)

| Foto: Divulgação

Outro clássico de Spielberg, que mostra a vida de Roy Neary transformada após contato com um OVNI, levando-o a uma busca obsessiva e emocionante pelo desconhecido. Disponível na HBO Max.

Pacto de Sangue (1944)

Noir dirigido por Billy Wilder, acompanha um vendedor de seguros seduzido por uma mulher a cometer um assassinato em troca de dinheiro do seguro. Não está disponível nas plataformas digitais.