Esses são os 10 melhores filmes da história, segundo Stephen King
Entre os filmes selecionados, estão clássicos que marcaram a história do cinema
Por Bianca Carneiro
O icônico escritor Stephen King divulgou sua lista pessoal dos 10 melhores filmes de todos os tempos.
Curiosamente, o autor fez questão de não incluir adaptações de suas próprias obras, como “Louca Obsessão” (1990), “Um Sonho de Liberdade” (1994), “À Espera de um Milagre” (1999) e “Conta Comigo” (1986), destacando o gosto cinematográfico que vai além de seu próprio legado.
Entre os filmes selecionados, estão clássicos que marcaram a história do cinema, mesclando ação, drama, suspense e romance.
Confira a lista completa:
O Comboio do Medo (1977)
Dirigido por William Friedkin, acompanha quatro homens que precisam transportar caminhões carregados de nitroglicerina por uma perigosa selva sul-americana, lidando com rivalidades e risco constante de explosão. Disponível no YouTube.
O Poderoso Chefão: Parte II (1974)
A sequência que consolida o poder de Michael Corleone e narra a ascensão do jovem Vito Corleone, explorando o poder, a corrupção e as consequências familiares. Disponível no Mercado Play, Globoplay, Paramount+ e para aluguel em Apple TV, YouTube e Google Play.
Os Implacáveis (1972)
Com Steve McQueen e Ali MacGraw, conta a história de Doc, que, após sair da prisão graças a um acordo de sua esposa, se envolve em um assalto que dá errado, fugindo da polícia e dos comparsas. Disponível no YouTube.
Feitiço do Tempo (1993)
Bill Murray interpreta um meteorologista preso em um loop temporal, revivendo o mesmo dia repetidamente em Punxsutawney, Pensilvânia. Disponível para aluguel na Apple TV, YouTube e Google Play.
Casablanca (1942)
Um dos grandes clássicos da Segunda Guerra Mundial, narra o amor intenso entre Rick Blaine e Ilsa Lund, exilados em Casablanca, onde Rick precisa decidir entre amor e heroísmo. Disponível na HBO Max.
O Tesouro de Sierra Madre (1948)
Humphrey Bogart e Tim Holt estrelam a história de dois aventureiros que se unem a um minerador em busca de ouro, enfrentando ganância, traição e perigos no México de 1925. Disponível para aluguel na Apple TV, YouTube e Google Play.
Tubarão (1975)
Steven Spielberg traz a clássica caça a um enorme tubarão branco por um cientista, pescador e policial, antes que ele faça novas vítimas. Disponível na Netflix e Globoplay.
Caminhos Perigosos (1973)
Robert De Niro e Harvey Keitel interpretam dois amigos imersos no submundo de Little Italy, lidando com ambições, lealdade e conflitos familiares. Disponível na HBO Max.
Contatos Imediatos do Terceiro Grau (1977)
Outro clássico de Spielberg, que mostra a vida de Roy Neary transformada após contato com um OVNI, levando-o a uma busca obsessiva e emocionante pelo desconhecido. Disponível na HBO Max.
Pacto de Sangue (1944)
Noir dirigido por Billy Wilder, acompanha um vendedor de seguros seduzido por uma mulher a cometer um assassinato em troca de dinheiro do seguro. Não está disponível nas plataformas digitais.
