MEDIEVAL

Do cinema ao streaming: clássico histórico chega ao Disney+

Filme transporta o espectador diretamente para o século XII

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

10/09/2025 - 15:43 h
Trama agora está disponível no Disney+

Entre os grandes sucessos de Ridley Scott, um se destaca: Cruzada. Lançado em 2005, o filme impressiona o público em grande estilo, transportando-o diretamente para o século XII.

Agora disponível no Disney+, a produção tem cerca de duas horas e meia de duração e conta com um elenco de peso, incluindo Orlando Bloom e Eva Green.

O que acontece no filme?

No longa, somos levados ao mundo medieval em uma jornada rumo ao Reino de Jerusalém ao lado do ferreiro Balian (Bloom).

Criado na França medieval, o protagonista vê sua vida mudar após o suicídio da esposa. Em busca de redenção, ele se une a Godfrey de Ibelin (Liam Neeson) e parte para a Terra Santa, acreditando que ali encontrará a salvação, mas acaba envolvido em um conflito muito maior.

Em Jerusalém, Balian conhece o Rei Balduíno IV (Edward Norton) e cria laços de amizade com Tibério (Jeremy Irons), o governador da cidade. Também cruzam seu caminho o impetuoso cavaleiro templário Rainald de Châtillon (Brendan Gleeson) e a princesa Sibylla (Eva Green), por quem o herói se apaixona.

Além de Cruzada, outros sucessos do diretor britânico também surpreendem, como Gladiador e Êxodo: Deuses e Reis e Napoleão, uma verdadeira excursão cinematográfica pela história.

Confira trailer:

x