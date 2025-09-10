Polêmica em Stranger Things fez a Netflix adotar mudança drástica

Stranger Things - Foto: Divulgação

'Stranger Things' se tornou um dos maiores fenômenos da Netflix, mas o que poucas pessoas sabem é que a empresa passou por uma mudança drástica após a estreia da série em 2016.

Uma pesquisa da organização antitabagismo Truth Initiative, divulgada em 2019, apontou que o título era o maior propagador de cigarros entre todas as produções da plataforma.

Segundo o relatório, todas as temporadas analisadas tinham representações de tabaco. Apenas na segunda temporada, foram 262 aparições de cigarros, um aumento de 44% em relação à primeira, que já havia registrado 182.

Os personagens Hopper (David Habour) e Joyce (Winona Ryder), por exemplo, eram vistos fumando em praticamente todos os episódios.

Isso se tornou um problema porque Stranger Things tem classificação TV-14 e é popular entre adolescentes. De acordo com os especialistas, isso tornava cada cena de fumo um “comercial de tabaco” disfarçado. Estudos apontam que jovens expostos a esse tipo de imagem têm até três vezes mais chances de começar a fumar ou usar vape.

Depois disso, a Netflix anunciou que produções novas com classificação até TV-14 e filmes até PG-13 (não apropriado para menores de 13 anos) não poderiam mais exibir cigarro ou cigarro eletrônico, salvo em casos de precisão histórica ou relevância artística.

Temporada final de Stranger Things

O momento de dizer adeus a Hawkins, Eleven, Will e companhia está chegando. Isso porque a quinta e última temporada de Stranger Things já tem data para estrear e promete ser uma das maiores despedidas de séries da Netflix.

Durante o TUDUM, evento aguardado pelos fãs que divulga as principais novidades e lançamentos do catálogo da gigante do streaming, foram anunciados diversos detalhes sobre o último ano do programa. Tudo foi revelado nesse sábado, 31, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Confira todos os detalhes abaixo.

Trailer e datas

A Netflix anunciou que a primeira parte da quinta temporada será lançada no dia 26 de novembro. Já a segunda parte vai chegar no streaming em 25 de dezembro, no Natal, e o episódio final, no dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo.

Também foi divulgado o primeiro trailer oficial da temporada.

Assista ao trailer:

Qual a história da 5ª temporada?

A nova temporada será ambientada no outono de 1987, logo após os acontecimentos do quarto ano. Hawkins agora está em quarentena militar após a abertura das Fendas, e Eleven (Millie Bobby Brown) precisa voltar a se esconder.

O grupo central — Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Will (Noah Schnapp) e outros aliados — se une para enfrentar uma ameaça final: Vecna desapareceu, mas sua presença continua sendo uma ameaça crescente.

Leia a sinopse:

Outono de 1987. Hawkins é marcada pela abertura das Fendas e nossos heróis estão unidos com um único objetivo: encontra e matar Vecna. Mas ele desapareceu – seu paradeiro e seus planos desconhecidos. Para complicar a missão, o governo colocou a cidade sob quarentena militar e intensificou a caçada por Onze, forçando-a a se esconder de novo. À medida que o aniversário do desaparecimento de Will se aproxima, um denso e familiar temor também vem à tona. A batalha final é iminente – e, com ela, uma escuridão mais poderosa e mortal que qualquer coisa que já tenham enfrentado. Para colocar um fim nesse pesadelo, eles precisarão de todos unindo forças uma última vez.

Veja abaixo o título dos episódios:

Missão Resgate

O Desaparecimento de...

A Armadilha

Feiticeiro

Tratamento de Choque

A Fuga de Camazotz

A Ponte

O Mundo "Direito"

Um dos maiores sucessos da Netflix

Stranger Things foi criada pelos Irmãos Duffer e estreou em julho de 2016. O programa se tornou uma dos mais populares da Netflix, com a quarta temporada acumulando sozinha mais de 140,7 milhões de visualizações mundialmente.

A série também ganhou mais de 70 prêmios no mundo todo, incluindo Emmys e o prêmio de Melhor Elenco em Série Dramática do Screen Actors Guild, e recebeu mais de 230 indicações.

A Netflix já anunciou que o universo de Stranger Things continuará sendo expandido com derivados em live-action e animação.