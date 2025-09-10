Cinema gigante: sessão do Open Air Brasil tem ingressos esgotados em Salvador

Nubank Open Air Brasil - Foto: Divulgação

Um dia após o início das vendas, os ingressos para a sessão de ‘Malês’, com show da cantora Rachel Reis, no Nubank Open Air Brasil, que vai acontecer em Salvador, entre os dias 30 de setembro e 12 de outubro, esgotaram. O evento vai acontecer no Centro de Convenções.

A tela gigante chega pela primeira vez à capital baiana com a maior tela de cinema a céu aberto do mundo (do tamanho de uma quadra de tênis - 325m²) com pipoca gratuita. Clientes Nu têm direito à meia-entrada.

Programação

O Open Air traz na programação, que também apresenta shows e atrações gastronômicas, títulos que agradam a diversos públicos, como sucessos de bilheteria nacionais e internacionais, clássicos do audiovisual, animação e lançamentos.

Na noite de abertura, terça-feira, 30 de setembro, será exibido o documentário ‘3 Obás de Xangô’, dirigido por Sérgio Machado, que celebra a amizade e a conexão espiritual entre Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé — três pilares do imaginário baiano, reverenciados como Obás de Xangô e figuras fundamentais na expressão da fé e resistência do povo de axé. No mesmo dia, Alice Caymmi, neta de Dorival, finaliza a noite com muita música em seu espetáculo ‘Para Minha Tia Nana’, em que reverencia o trabalho de Nana Caymmi.

Já na quarta-feira, 1º de outubro, o público confere a aguardada pré-estreia de ‘Malês’, que traz à tela a Revolta dos Malês, maior insurreição de negros escravizados no Brasil, ocorrida em Salvador em 1835. A sessão contará com a presença do diretor Antonio Pitanga e dos atores Rocco Pitanga e Samira Carvalho e com show da baiana Rachel Reis, que teve seu primeiro álbum, “Meu Esquema”, indicado ao Grammy Latino.

A programação continua na quinta-feira, 2, com o cultuado ‘Pulp Fiction – Tempo de Violência’, de Quentin Tarantino, vencedor da Palma de Ouro em Cannes e do Oscar de Melhor Roteiro Original. Na sexta-feira, 3, é a vez de ‘Missão: Impossível – O Acerto Final’, que encerra a saga protagonizada por Tom Cruise com cenas de ação eletrizantes e vai animar a noite junto ao show da banda soteropolitana Herbert & Richard com seu repertório de trilhas sonoras de filmes e sucessos do pop/rock mundial.

O sábado, dia 4, terá duas sessões: a primeira será da nova versão live-action de ‘Lilo & Stitch’, que retorna com nostalgia e efeitos visuais impressionantes; em seguida, o público confere ‘F1 – O Filme’, estrelado por Brad Pitt, Javier Bardem e Damson Idris e filmado em GPs oficiais da Fórmula 1, com consultoria de Lewis Hamilton.

No domingo, 5, também com duas sessões, o evento apresenta o clássico da animação japonesa “Meu Amigo Totoro”, de Hayao Miyazaki, e o aclamado ‘Thelma & Louise’, road movie que marcou gerações ao celebrar a autonomia feminina. Os ingressos para cada uma das sessões devem ser adquiridos separadamente.

A segunda semana começa na terça-feira, 7, com a exibição do sucesso “Pecadores”, novo suspense sobrenatural de Ryan Coogler, estrelado por Michael B. Jordan. Na quarta, 8, será apresentado o épico contemporâneo ‘Uma Batalha Após a Outra’, de Paul Thomas Anderson, com Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor e Sean Penn no elenco.

A quinta-feira, 9, será marcada por uma sessão comemorativa pelos 18 anos do filme ‘Ó Paí, Ó’, um marco do cinema baiano que mistura humor, crítica social e muita música em um retrato afetuoso do Pelourinho, que vai contar com show da cantora e compositora soteropolitana Majur.

A sexta, 10, apresenta ‘Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda’, sequência do sucesso estrelado por Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, que retornam aos papéis de mãe e filha trocadas por um feitiço inusitado. A noite fica ainda mais animada com o show da banda Herbert & Richard, que mais uma vez vai garantir a diversão do público com músicas de filmes e sucessos pop/rock.

No sábado, 11, o Open Air exibe ‘Como Treinar o Seu Dragão’ (live-action), animação de sucesso com mensagens sobre amizade e coragem, e logo depois, em uma segunda sessão, “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos”, nova abordagem do grupo da Marvel estrelada por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss‑Bachrach.

No domingo, 12 de outubro, o evento será a comemoração perfeita para o Dia das Crianças com o curta-metragem ‘A Menina e o Pote’, de Valentina Homem e Tati Bond, e a exibição do live-action de “A Pequena Sereia”, protagonizado por Halle Bailey em uma releitura cheia de representatividade e magia. Antes da sessão, a criançada ainda poderá aproveitar com suas famílias o show da Banda Didá, a primeira banda brasileira feminina afro percussiva.

Assim como na última edição em Brasília, uma das preocupações do evento é a acessibilidade. Alguns recursos que estarão disponíveis em todos os dias de Open Air Brasil são: receptivo bilíngue (português e LIBRAS) e preparado para atender pessoas com deficiência, protetores auriculares disponíveis, rotas acessíveis no evento, Espaço Calma para receber pessoas neurodiversas, quando necessário, e recursos de acessibilidade via aplicativo, para acompanhar os filmes.

Cinema inflável

Em paralelo ao Open Air Brasil e também com o patrocínio do Nubank, a D+3 vai realizar ainda edições de seu outro projeto, o Cinema Inflável, que estará não só em Salvador, mas em outras cidades baianas. Gratuito, o evento acontece também a céu aberto, em regiões com acesso limitado ao cinema, seja por questões geográficas e/ou socioeconômicas.

Com uma tela inflável de 60 m² e distribuição gratuita de pipoca, a iniciativa contará com uma programação exclusiva e capacidade de até 800 pessoas por sessão. O Cinema Inflável vai exibir cerca de 20 filmes por edição, incluindo curtas-metragens e videoclipes de cineastas locais, além de oferecer recreação infantil e apresentar programações e atividades em parceria com importantes pontos de cultura. Para mais informações visite o Instagram do Cinema Inflável (@cinemainflavel).

Programação do Open Air Brasil

Dia 30 de setembro (terça-feira)

“3 Obás de Xangô”

Show de Alice Caymmi

Dia 1º de outubro (quarta-feira)

“Malês” – pré-estreia com presença do diretor e elenco

Show de Rachel Reis

Dia 2 de outubro (quinta-feira)

“Pulp Fiction - Tempo de Violência”

Dia 3 de outubro (sexta-feira)

“Missão: Impossível – O Acerto Final”

Show da banda Herbert & Richard

Dia 4 de outubro (sábado)

1ª sessão: “Lilo & Stitch” (live-action)

2ª sessão: “F1 – O Filme”

Dia 5 de outubro (domingo)

1ª sessão: “Meu Amigo Totoro”

2ª sessão: “Thelma & Louise”

Dia 7 de outubro (terça-feira)

“Pecadores”

Dia 8 de outubro (quarta-feira)

“Uma Batalha Após a Outra”

Dia 9 de outubro (quinta-feira)

“Ó Paí, Ó” – sessão especial de 18 anos

Show de Majur

Dia 10 de outubro (sexta-feira)

“Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda”

Show da banda Herbert & Richard

Dia 11 de outubro (sábado)

1ª sessão: “Como Treinar o Seu Dragão” (live-action)

2ª sessão: “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos”

Dia 12 de outubro (domingo)