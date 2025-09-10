Vai para o streaming! HBO Max anuncia série de Invocação do Mal

Invocação do Mal 4 está nos cinemas - Foto: Reprodução| IMDb

Após o lançamento nos cinemas de Invocação do Mal 4, a franquia se prepara para uma nova fase. Segundo a revista Variety, a saga será adaptada em uma série produzida pela HBO Max.

O projeto está em desenvolvimento desde 2023, mas os detalhes da produção seguem em sigilo. Até o momento, o que se sabe é que a trama dará continuidade à história já contada nos quatro filmes da franquia.

A direção ficará a cargo de Nancy Won, com contribuição no roteiro de Peter Cameron e Cameron Squires.

Invocação do Mal 4 está disponível nos cinemas

A consagrada franquia de terror chegou ao fim nos cinemas com o quarto longa, lançado em setembro deste ano. O filme arrecadou cerca de US$ 187 milhões em bilheteria mundial (mais de R$ 1 bilhão na cotação atual), aproximando-se do sucesso de It: A Coisa, que registrou US$ 190 milhões.

A trama acompanha a história do casal Ed e Lorraine Warren, interpretados por Patrick Wilson e Vera Farmiga.