CELEBRAÇÃO

Cinema brasileiro em foco: Reginaldo Faria recebe tributo em festival internacional

Inffinito Film Festival celebra Reginaldo Faria com homenagem e mostra exclusiva

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

09/09/2025 - 18:30 h
O ator Reginaldo Faria
O ator Reginaldo Faria -

O ator Reginaldo Faria receberá uma homenagem especial no próximo dia 13 de setembro, durante a 29ª edição do Inffinito Brazilian Film Festival, em Miami. A cerimônia acontece no Silverspot Cinema Downtown, que abriga a maior tela de cinema da Flórida, e marcará também a estreia mundial de Perto do Sol é Mais Claro, novo longa-metragem dirigido por seu filho, Regis Faria, e protagonizado pelo próprio ator.

O grupo baiano Ilê Aiyê também fez parte da programação do festival, com shows nos dias 31 de agosto e 6 de setembro.

Na ficção, Reginaldo interpreta Rêgi, um engenheiro carioca de 85 anos que enfrenta o luto pela perda da esposa. O filme acompanha sua solidão, o apoio dos filhos e o reencontro com a vida por meio da escrita de um livro e de uma nova paixão. A obra aborda o amor, a resiliência e as reflexões sobre o envelhecimento.

Além da homenagem, o público poderá assistir, gratuitamente entre 14 e 26 de setembro, a uma mostra dedicada à carreira do ator na plataforma de streaming Inff.online.

O catálogo reunirá oito filmes estrelados, dirigidos ou roteirizados por Reginaldo, entre eles Cidade Ameaçada (1960), Assalto ao Trem Pagador (1962), Pra Frente, Brasil (1982), Lúcio Flávio – Passageiro da Agonia (1977) e Memórias Póstumas (2001). A seleção estará disponível tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.

Criado em 1997, o Inffinito Brazilian Film Festival é considerado a principal vitrine internacional do cinema brasileiro. Nesta edição, iniciada em 3 de setembro, a programação inclui mostras competitivas de longas e curtas, estreias exclusivas, painéis com diretores e atores, além da exposição inédita Diaphragme, do artista visual Vinicius Amorim.

