5 filmes novos do Prime Video para maratonar o quanto antes

Cenas de Crime na Rodovia Paraíso e O Mapa Que Me Leva Até Você - Foto: Divulgação

O fim de semana passou, mas nunca é tarde para planejar o que assistir no próximo dia de folga. A plataforma de streaming Prime Video adicionou cinco novos filmes em seu catálogo de obras, com variedades de gêneros para todos os gostos.

As tramas listadas abaixo misturam ação, romance, mistério e emoção em doses certeiras, a fim de prender os fãs de cada um destes gêneros. Os filmes também misturam reflexões sobre a vida, luta pelo amor, medo de arrepiar a espinha e muito mais.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Confira a lista completa:

O Mapa Que Me Leva Até Você

A história é voltada para a vida de uma jovem que viaja com as amigas para curtir o verão europeu antes de começar o novo emprego em Nova York, nos Estados Unidos. Entretanto, seus planos mudam completamente quando ela conhece um rapaz no trem, que a apresenta um novo modo de viver e conquista seu coração.

Crime na Rodovia Paraíso

O filme de ação retrata a vida de um caminhoneiro solitário, que tem sua rotina interrompida após ser convidado para transportar mercadorias ilícitas em troca da segurança de seu irmão, ameaçado por uma violenta gangue de presidiários.

Missão Resgate: Vingança

Mike viaja ao Nepal com a missão de honrar a memória do irmão, espalhando suas cinzas aos pés do Everest. Entretanto, a jornada de despedida muda completamente após ele contratar um guia local e os dois cruzarem o caminho de um grupo de mercenários, que transforma um ônibus cheio de turistas em reféns.

Love Me

Um romance improvável entre uma boia no mar e um satélite em órbita é iniciado após a humanidade ter sido extinta. Os objetos desenvolvem consciência e começam a se comunicar, tentando entender quem são e o que significa existir após o desaparecimento dos humanos, se apaixonando neste tempo.

A Herança

Uma jovem americana descobre que herdou de parentes distantes um antigo prédio em Kiev, na Ucrânia, e decide viajar até lá acompanhada do namorado. Entretanto, ela descobre que o local possui um segredo sombrio e passa a viver um pesadelo.