Essas são as 10 séries mais vistas da história na Netflix

A Netflix revelou sua mais recente atualização do ranking de séries mais assistidas de todos os tempos. A lista mostra quais produções conquistaram o público global com números impressionantes de visualizações, consolidando sucessos que vão de dramas históricos a tramas policiais e obras de fantasia.

O critério usado pela gigante do streaming considera a quantidade total de horas vistas convertidas em views, cada um equivalente a uma reprodução completa da temporada, dentro dos primeiros 91 dias após o lançamento. Isso garante que apenas o desempenho inicial, quando a expectativa do público está mais alta, seja levado em conta.

O resultado revela que, mesmo diante da intensa concorrência e do surgimento constante de novas produções, algumas séries conseguiram se manter no topo, criando fenômenos culturais e movimentando as redes sociais.



Confira as séries mais vistas da Netflix no mundo até 8 de setembro de 2025:

Wandinha: Temporada 1 (2022) – 252,1 milhões de visualizações

Baseada nos personagens clássicos de A Família Addams, a série acompanha Wandinha (Jenna Ortega) durante sua adolescência na Academia Nevermore. Enquanto tenta dominar seus poderes paranormais e lidar com novas relações, ela se vê envolvida em uma investigação sobre assassinatos sobrenaturais que também conectam sua família a segredos de 25 anos atrás.



Adolescência (2025) – 142,6 milhões de visualizações

A vida da família Miller vira um pesadelo quando Jamie, de 13 anos, é acusado de assassinar uma colega de escola. Enquanto seu pai, Eddie, tenta entender o que aconteceu, a psicóloga Briony Ariston investiga a mente do garoto e o inspetor Luke Bascombe busca a verdade por trás do crime. À medida que segredos vêm à tona, a linha entre culpa e inocência se torna tênue, e a pressão da mídia abala os laços familiares. A série mergulha no impacto devastador de uma acusação, deixando no ar a pergunta: o que realmente aconteceu?



Stranger Things: Temporada 4 (2022) – 140,7 milhões de visualizações

Depois de seis meses do conflito de Starcourt, a cidade foi tomada por um rastro de terror e destruição. Os efeitos da batalha são sentidos pelo grupo de amigos, que se separam pela primeira vez, enquanto passam por um período turbulento típico da adolescência na escola. Em um momento em que todos estão mais vulneráveis, uma nova ameaça sobrenatural surge. No entanto, o novo mistério pode conter a resposta para acabar com os terrores do Mundo Invertido.



Dahmer - Um Canibal Americano (2022) – 115,6 milhões de visualizações

Minissérie acompanha a trajetória de Jeffrey Dahmer (Evan Peters), do início da juventude à vida adulta, mostrando a mente por trás do assassino responsável pela morte de 17 homens e meninos em Milwaukee nos anos 1980. A produção também retrata a negligência das autoridades, que ignoraram alertas de vizinhos como Glenda Cleveland (Niecy Nash), permitindo que Dahmer cometesse crimes de violência sexual e tortura, muitas vezes contra homens gays negros.



Bridgerton: Temporada 1 (2020) – 113,3 milhões de visualizações

A primeira temporada de Bridgerton mergulha na alta sociedade londrina do início do século 19, seguindo a família Bridgerton e seus desafios amorosos. Daphne (Phoebe Dynevor), a filha mais velha, busca um marido por amor, mas seu irmão e os escândalos da sociedade complicam seus planos. Ao se aliar ao duque de Hastings (Regé-Jean Page) para enfrentar calúnias de Lady Whistledown, ela desafia as regras e aparências da elite londrina.



O Gambito da Rainha (2020) – 112,8 milhões de visualizações

Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) é uma prodígio do xadrez que precisa enfrentar vícios e desafios emocionais enquanto se destaca em um universo dominado por homens. Após perder a mãe, é admitida em um orfanato, onde descobre seu talento no jogo. Agora, aos 22 anos, ela luta contra a dependência química e se prepara para conquistar o torneio internacional de xadrez em Moscou, equilibrando suas habilidades extraordinárias com os dilemas pessoais que ameaçam sua ascensão.



Bridgerton: Temporada 3 (2024) – 106 milhões de visualizações

Penelope Featherington (Nicola Coughlan) decide desistir de Colin Bridgerton (Luke Newton) e busca independência enquanto mantém sua identidade secreta como Lady Whistledown. À medida que Colin retorna e tenta ajudá-la a ganhar confiança, os sentimentos e ciúmes surgem, complicando sua relação. Entre amizades, rivalidades e os desafios da alta sociedade, Penelope luta para equilibrar amor, lealdade e seu alter ego misterioso.



O Agente Noturno: Temporada 1 (2023) – 98,2 milhões de visualizações

A série de ação e espionagem acompanha Peter Sutherland, um agente do FBI que monitora uma linha de emergência na Casa Branca. Quando recebe a primeira ligação, descobre uma conspiração que ameaça os Estados Unidos. Do outro lado está Rose Larkin, especialista em segurança online, e juntos precisam enfrentar assassinos e desvendar o plano antes que seja tarde.



A Grande Ilusão (2024) – 98,2 milhões de visualizações

A veterana Maya (Michelle Keegan) sofre com a morte do marido, Joe (Richard Armitage), enquanto cuida da filha de dois anos. Quando uma câmera de vigilância captura imagens de Joe brincando com a bebê, Maya busca o detetive Sami Kierce (Adeel Akhtar) e descobre uma conspiração que coloca sua vida em perigo.



Stranger Things: Temporada 3 (2019) – 94,8 milhões de visualizações

É verão em Hawkins, e Eleven (Millie Bobby Brown) e seus amigos aproveitam as férias entre compras e desafios da adolescência. Mas quando a cidade enfrenta novas ameaças, eles precisam se unir para enfrentar inimigos antigos e recém-chegados, provando que a amizade é mais forte que o medo.

