LISTA DO BRASIL
Oscar 2026: conheça os 6 filmes que disputam a vaga do Brasil
Filme com o baiano Wagner Moura está entre os favoritos
Por Bianca Carneiro
A corrida pelo Oscar 2026 já começou para o cinema brasileiro. Nesta segunda-feira, 8, a Academia Brasileira de Cinema anunciou os seis filmes finalistas que disputam a chance de representar o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional.
A decisão final será revelada em 15 de setembro, quando será escolhido o título que tentará garantir uma vaga na lista da Academia de Hollywood.
Depois da histórica conquista de Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, que levou o primeiro Oscar do Brasil em 2025, as expectativas estão ainda maiores para esta nova disputa.
Os finalistas são:
Baby, de Marcelo Caetano
Kasa Branca, de Luciano Vidigal
Manas, de Marianna Brennand
O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho
O Último Azul, de Gabriel Mascaro
Oeste Outra Vez, de Erico Rassi
Entre os favoritos, está O Agente Secreto, que brilhou em Cannes ao render a Kleber Mendonça Filho o prêmio de Melhor Diretor e ao baiano Wagner Moura o de Melhor Ator. Outro forte concorrente é O Último Azul, vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim, além de Oeste Outra Vez, premiado no Festival de Gramado.
Leia Também:
Já Baby, Manas e Kasa Branca também chegam fortes à disputa, acumulando reconhecimentos em festivais internacionais.
Vale lembrar que ser escolhido pelo Brasil não garante automaticamente uma indicação ao Oscar. Cada país envia um representante, mas a Academia de Hollywood é quem define os filmes que realmente entram na corrida pela estatueta.
A cerimônia do Oscar está marcada para 15 de março de 2026.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes