Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LISTA DO BRASIL

Oscar 2026: conheça os 6 filmes que disputam a vaga do Brasil

Filme com o baiano Wagner Moura está entre os favoritos

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

08/09/2025 - 17:15 h
Cena de O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho
Cena de O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho -

A corrida pelo Oscar 2026 já começou para o cinema brasileiro. Nesta segunda-feira, 8, a Academia Brasileira de Cinema anunciou os seis filmes finalistas que disputam a chance de representar o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional.

A decisão final será revelada em 15 de setembro, quando será escolhido o título que tentará garantir uma vaga na lista da Academia de Hollywood.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Depois da histórica conquista de Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, que levou o primeiro Oscar do Brasil em 2025, as expectativas estão ainda maiores para esta nova disputa.

Os finalistas são:

Baby, de Marcelo Caetano

Kasa Branca, de Luciano Vidigal

Manas, de Marianna Brennand

O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho

O Último Azul, de Gabriel Mascaro

Oeste Outra Vez, de Erico Rassi

Entre os favoritos, está O Agente Secreto, que brilhou em Cannes ao render a Kleber Mendonça Filho o prêmio de Melhor Diretor e ao baiano Wagner Moura o de Melhor Ator. Outro forte concorrente é O Último Azul, vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim, além de Oeste Outra Vez, premiado no Festival de Gramado.

Leia Também:

Essas são as 10 séries mais vistas da história na Netflix
Bon Odori promove apresentação de Treinamento Jedi com Kung-fu
Franquia de terror assustadora volta aos cinemas e faz história

Já Baby, Manas e Kasa Branca também chegam fortes à disputa, acumulando reconhecimentos em festivais internacionais.

Vale lembrar que ser escolhido pelo Brasil não garante automaticamente uma indicação ao Oscar. Cada país envia um representante, mas a Academia de Hollywood é quem define os filmes que realmente entram na corrida pela estatueta.

A cerimônia do Oscar está marcada para 15 de março de 2026.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cinema Nacional oscar wagner moura

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cena de O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

Cena de O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

Cena de O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho
Play

Globo de Ouro: reação de atrizes que perderam para Fernanda Torres surpreende

Cena de O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho
Play

VÍDEO: Fernanda Torres chega ao tapete vermelho do Globo de Ouro

x