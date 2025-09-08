Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LUTO

Dublador de Capitão América e Harry Potter morre aos 83 anos

Artista morreu no domingo, 7

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

08/09/2025 - 13:57 h
José Santana
José Santana -

O dublador José Santana morreu no domingo, 7, aos 83 anos. Ele é famoso por ser a voz de personagens de Chuck Norris, Danny Glover, Os Simpsons e Capitão América 4. A notícia foi confirmada através de perfis dedicados à dublagem nas redes sociais.

José também dublou os atores Brian Cox, o Logan Roy, ‘Succession; Danny Trejo, o Tio Machete em ‘Pequenos Espiões’; Carl Lumbly, o Isaiah Bradley em ‘Capitão América 4’; e Hector Elizondo, o Jon Flint em ‘Um Tira da Pesada’

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Outros personagens marcantes de José Santana foram DOC (‘Todo Mundo Odeia o Chris’), Grande Maester Mellos (‘A Casa do Dragão’), Amos Diggory (Harry Potter), diretor Seymour Skinner e Tony Gordo (Os Simpsons).

Leia Também:

Essas são as 10 séries mais vistas da história na Netflix
Bon Odori promove apresentação de Treinamento Jedi com Kung-fu
Franquia de terror assustadora volta aos cinemas e faz história

Trajetória de José Santana

O artista iniciou sua carreira aos 15 anos como locutor esportivo, de corrida de cavalos e radioator, na Rádio Agulhas Negras, em Resende (RJ). Nos anos 60, fez parte dos contratados das Rádio Relógio, Rádio Eldorado e Rádio Guanabara.

No início dos anos 1970, integrou o elenco de profissionais da Rádio Nacional e fez participações na programação da TV Tupi do Rio de Janeiro.

Já em 1972, o artista passou a fazer dublagens e, quatro anos mais tarde, foi escolhido como diretor de dublagem na Herbert Richers. Em seguida, até o início dos anos 2000, ele foi para o canal de filmes por assinatura Telecine.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Capitão América cinema dublagem Harry Potter José Santana séries

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
José Santana
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

José Santana
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

José Santana
Play

Globo de Ouro: reação de atrizes que perderam para Fernanda Torres surpreende

José Santana
Play

VÍDEO: Fernanda Torres chega ao tapete vermelho do Globo de Ouro

x