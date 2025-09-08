Dublador de Capitão América e Harry Potter morre aos 83 anos

José Santana - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O dublador José Santana morreu no domingo, 7, aos 83 anos. Ele é famoso por ser a voz de personagens de Chuck Norris, Danny Glover, Os Simpsons e Capitão América 4. A notícia foi confirmada através de perfis dedicados à dublagem nas redes sociais.

José também dublou os atores Brian Cox, o Logan Roy, ‘Succession; Danny Trejo, o Tio Machete em ‘Pequenos Espiões’; Carl Lumbly, o Isaiah Bradley em ‘Capitão América 4’; e Hector Elizondo, o Jon Flint em ‘Um Tira da Pesada’

Outros personagens marcantes de José Santana foram DOC (‘Todo Mundo Odeia o Chris’), Grande Maester Mellos (‘A Casa do Dragão’), Amos Diggory (Harry Potter), diretor Seymour Skinner e Tony Gordo (Os Simpsons).

Trajetória de José Santana

O artista iniciou sua carreira aos 15 anos como locutor esportivo, de corrida de cavalos e radioator, na Rádio Agulhas Negras, em Resende (RJ). Nos anos 60, fez parte dos contratados das Rádio Relógio, Rádio Eldorado e Rádio Guanabara.

No início dos anos 1970, integrou o elenco de profissionais da Rádio Nacional e fez participações na programação da TV Tupi do Rio de Janeiro.

Já em 1972, o artista passou a fazer dublagens e, quatro anos mais tarde, foi escolhido como diretor de dublagem na Herbert Richers. Em seguida, até o início dos anos 2000, ele foi para o canal de filmes por assinatura Telecine.