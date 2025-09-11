A Vida de Chuck e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

A Vida de Chuck é o lançamento mais aguardado da semana - Foto: Divulgação

Os cinemas de Salvador apresentam uma programação diversificada, atendendo a todos os gostos. Entre os destaques da semana, há desde grandes dramas, romances, filmes nacionais até produções para toda a família.

O lançamento mais aguardado é A Vida de Chuck, mas a variedade de títulos em cartaz oferece opções que vão da adrenalina ao cinema reflexivo, garantindo uma experiência para diferentes perfis de espectadores.

Para quem está em busca de um bom filme para assistir, o Cineinsite A TARDE montou uma lista com os principais títulos em exibição, incluindo resumos e trailers para ajudar na escolha.



Confira as principais estreias e filmes em cartaz em Salvador:

A VIDA DE CHUCK

O filme contará a vida de Charles Krantz de forma inversa, em três partes conectadas. A história começa com sua morte precoce aos 39 anos, vítima de um tumor cerebral, e retrocede até sua infância em uma casa envolta em mistério e rumores de assombração. Cada capítulo revela momentos decisivos de sua trajetória, explorando afirmação da vida, transformação e os segredos que moldaram sua existência.

O RETORNO

Em O Retorno, após 20 anos de ausência, Odisseu (Ralph Fiennes) volta a Ítaca marcado pela Guerra de Troia e por décadas de batalhas longe de casa. Depara-se com um reino em caos, disputado por pretendentes que mantêm Penélope (Juliette Binoche) refém e ameaçam a vida de Telêmaco (Charlie Plummer).

Inspirado na última parte da Odisseia, de Homero, o drama mostra um herói que, embora finalmente de volta, precisa reconquistar sua família, seu trono e sua própria força após anos de guerras.

A SOGRA PERFEITA 2

Depois de conquistar a casa para si com grande esforço, Neide está determinada a manter sua independência. Por isso, quando seu namorado português a pede em casamento, o medo de comprometer a liberdade faz com que Neide responda um sonoro "não". O que ela não esperava era que Dona Oliveira, sua sogra portuguesa, chegasse de mala e cuia para a cerimônia.

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - CASTELO INFINITO

Japão, era Taisho. Tanjiro, um bondoso jovem que ganha a vida vendendo carvão, descobre que sua família foi massacrada por um demônio. E pra piorar, Nezuko, sua irmã mais nova e única sobrevivente, também foi transformada num demônio.

Arrasado com esta sombria realidade, Tanjiro decide se tornar um matador de demônios para fazer sua irmã voltar a ser humana, e para matar o demônio que matou sua família. Um triste conto sobre dois irmãos, onde os destinos dos humanos e dos demônios se entrelaçam, começa agora.

SONHAR COM LEÕES

Gilda, uma imigrante brasileira vivendo em Lisboa, chegou ao fim da linha. Com uma doença terminal e apenas um ano de vida pela frente, seu único desejo é morrer enquanto ainda é ela mesma. No entanto, após quatro tentativas de suicídio fracassadas, Gilda tem medo de tentar novamente, o que a leva à organização clandestina Joy Transition International, que alega ensinar pessoas com doenças terminais a se suicidarem sem dor.

SUÇUARANA

Dora percorre as estradas de uma região mineradora em busca de trabalho e de um pedaço de terra que pertenceu à sua mãe. Após um acidente de carro, encontra um cachorro que havia cuidado e abandonado, que a guia até uma aldeia que parece estar afastada do mundo, onde ainda existem afeto e coletividade.

Os habitantes do vilarejo trabalham juntos, cultivam sua própria comida e compartilham as tarefas diárias. Dora encontra um lar, trabalho e amigos. No entanto, o desejo de movimento de Dora a leva a novos caminhos e ela volta a pegar a estrada mais uma vez – e novamente sozinha.

INVOCAÇÃO DO MAL 4

Neste último capítulo, os Warren enfrentam mais um caso aterrorizante, desta vez envolvendo entidades misteriosas que desafiam sua experiência. Ed (Patrick Wilson) e Lorraine (Vera Farmiga) se veem obrigados a encarar seus maiores medos, colocando suas vidas em risco em uma batalha final contra forças malignas.

O ÚLTIMO AZUL

No filme com Rodrigo Santoro, em meio a uma política de recuperação econômica, o governo cria colônias compulsórias, destinadas a confinar idosos sob a justificativa de garantir-lhes um “fim de vida digno”. Teresa, moradora de uma cidade industrializada na Amazônia, é surpreendida ao ser convocada após a redução da idade mínima para o programa. Com apenas alguns dias antes do confinamento, ela decide desafiar seu destino e parte em uma jornada pelos rios e afluentes amazônicos em busca de realizar um último desejo.

OS ROSES: ATÉ QUE A MORTE OS SEPARE

Ivy e Theo parecem ter tudo: um casamento apaixonado, filhos exemplares e carreiras de sucesso. Mas, por trás da fachada perfeita, algo começa a ruir. Quando a trajetória profissional de Theo entra em declínio enquanto Ivy alcança novos patamares, a harmonia dá lugar a uma disputa silenciosa. Ambições, frustrações e ressentimentos acumulados se transformam em uma bomba-relógio prestes a explodir.

AMORES À PARTE

Carey, vê sua vida virar de cabeça para baixo quando sua esposa Ashley pede o divórcio. Em busca de apoio, ele recorre aos amigos Julie e Paul, mas se surpreende ao descobrir que o segredo da felicidade do casal é um relacionamento aberto. Curioso e desesperado, Carey decide se aventurar, mas acaba ultrapassando todos os limites e levando a relação de todos eles à loucura.

A MELHOR MÃE DO MUNDO

Uma catadora de materiais recicláveis que decide prestar queixa em uma delegacia da mulher após sofrer abusos do marido, mas não encontra lá a proteção e ajuda que procura. Determinada a dar uma nova vida e um lar seguro para seus dois filhos, ela decide abandonar a sua casa, levando as crianças na sua carroça.

