Conheça novo filme de terror brasileiro que promete causar calafrios
Filme é estrelado por Selton Mello e Marjorie Estiano
Por Edvaldo Sales
Um dos próximos lançamentos que promete causar calafrios aos fãs de terror é ‘Enterre Seus Mortos’. Baseado no livro Ana Paula Maia e dirigido por Marco Dutra (As Boas Maneiras), o filme nacional chega aos cinemas no dia 30 de outubro e será estrelado por Selton Mello e Marjorie Estiano.
O longa ganhou o primeiro pôster oficial na quarta-feira, 10. No cartaz, é possível ver a dupla em destaque, um local remoto em um campo e uma caminhonete. O trailer do filme será lançado nesta quinta-feira, 11.
História de Enterre Seus Mortos
Na trama, Selton interpreta Edgar Wilson, homem soturno que trabalha como removedor de animais atropelados em estradas; seu colega de trabalho é um padre excomungado, Tomás (Danilo Grangheia). O protagonista namora Nete (Marjorie Estiano), sua chefe e quem lhe passa as chamadas das ocorrências.
O cenário é a fictícia Abalurdes, pequena cidade marcada por acontecimentos peculiares e um clima de apocalipse iminente. Porém, chega um momento em que Edgar é obrigado a violar as regras do seu trabalho e o caos passa a imperar em sua vida e na cidade.
Elenco, além de Selton Mello, Marjorie Estiano e Danilo Grangheia, o elenco conta com Betty Faria, Maria Manoella e Gilda Nomacce. O longa foi coescrito por Caetano Gotardo, parceiro de Dutra em projetos anteriores premiados.
