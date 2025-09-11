Menu
VEM AÍ!

Conheça novo filme de terror brasileiro que promete causar calafrios

Filme é estrelado por Selton Mello e Marjorie Estiano

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

11/09/2025 - 8:44 h
Selton Mello estrela ‘Enterre Seus Mortos’
Selton Mello estrela ‘Enterre Seus Mortos’ -

Um dos próximos lançamentos que promete causar calafrios aos fãs de terror é ‘Enterre Seus Mortos’. Baseado no livro Ana Paula Maia e dirigido por Marco Dutra (As Boas Maneiras), o filme nacional chega aos cinemas no dia 30 de outubro e será estrelado por Selton Mello e Marjorie Estiano.

O longa ganhou o primeiro pôster oficial na quarta-feira, 10. No cartaz, é possível ver a dupla em destaque, um local remoto em um campo e uma caminhonete. O trailer do filme será lançado nesta quinta-feira, 11.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Selton Mello (@seltonmello)

História de Enterre Seus Mortos

Na trama, Selton interpreta Edgar Wilson, homem soturno que trabalha como removedor de animais atropelados em estradas; seu colega de trabalho é um padre excomungado, Tomás (Danilo Grangheia). O protagonista namora Nete (Marjorie Estiano), sua chefe e quem lhe passa as chamadas das ocorrências.

O cenário é a fictícia Abalurdes, pequena cidade marcada por acontecimentos peculiares e um clima de apocalipse iminente. Porém, chega um momento em que Edgar é obrigado a violar as regras do seu trabalho e o caos passa a imperar em sua vida e na cidade.

Elenco, além de Selton Mello, Marjorie Estiano e Danilo Grangheia, o elenco conta com Betty Faria, Maria Manoella e Gilda Nomacce. O longa foi coescrito por Caetano Gotardo, parceiro de Dutra em projetos anteriores premiados.

cinema Enterre Seus Mortos filmes Marjorie Estiano Selton Mello TERROR

