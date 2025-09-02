Menu
CINEMA

Sucesso! Famoso filme de terror pode ganhar continuação nos cinemas

Trama está disponivel no streaming

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

02/09/2025 - 16:29 h
Filme é um dos maiores sucessos da franquia -

Lançado em maio,Premonição 6: Laços de Sangue já arrecadou mais de US$ 286 milhões em bilheteria mundial, consolidando-se como um dos maiores sucessos da franquia.

Para os críticos, o desempenho positivo é merecido: o longa é considerado um dos melhores da saga, marcado por cenas cruéis, novos cenários, efeitos visuais impactantes e uma narrativa carregada de humor ácido.

Com o êxito nos cinemas, a Warner Bros revelou, com exclusividade ao The Hollywood Reporter, que a produção de novos filmes já está garantida, incluindo Premonição 7.

Novidades já confirmadas

Os primeiros detalhes sobre a sequência foram divulgados. Lori Evans Taylor foi contratada como roteirista e deve contribuir nos próximos capítulos da franquia.

Ainda não há confirmação se os diretores Zach Lipovsky e Adam B. Stein, responsáveis pelo sucesso recente, retornarão para o novo longa.

Sinopse de "Premonição 6: Laços de Sangue"

Disponível na HBO Max, o filme acompanha Stefanie (Kaitlyn Santa Juana), jovem atormentada por sonhos traumáticos em que presencia a morte de uma mulher. Em busca de respostas, ela retorna à sua cidade natal e procura a única pessoa capaz de ajudá-la: sua avó Iris.

Enquanto tenta compreender os sinais, Stefanie enfrenta o desafio de salvar sua família de uma maldição.

Confira trailer:

x