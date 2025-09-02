CINEMA
Sucesso! Famoso filme de terror pode ganhar continuação nos cinemas
Trama está disponivel no streaming
Lançado em maio,Premonição 6: Laços de Sangue já arrecadou mais de US$ 286 milhões em bilheteria mundial, consolidando-se como um dos maiores sucessos da franquia.
Para os críticos, o desempenho positivo é merecido: o longa é considerado um dos melhores da saga, marcado por cenas cruéis, novos cenários, efeitos visuais impactantes e uma narrativa carregada de humor ácido.
Leia Também:
Com o êxito nos cinemas, a Warner Bros revelou, com exclusividade ao The Hollywood Reporter, que a produção de novos filmes já está garantida, incluindo Premonição 7.
Novidades já confirmadas
Os primeiros detalhes sobre a sequência foram divulgados. Lori Evans Taylor foi contratada como roteirista e deve contribuir nos próximos capítulos da franquia.
Ainda não há confirmação se os diretores Zach Lipovsky e Adam B. Stein, responsáveis pelo sucesso recente, retornarão para o novo longa.
>>> Horários, cinemas, sessões e mais: veja tudo o que está passando em Salvador no Cineinsite A TARDE
Sinopse de "Premonição 6: Laços de Sangue"
Disponível na HBO Max, o filme acompanha Stefanie (Kaitlyn Santa Juana), jovem atormentada por sonhos traumáticos em que presencia a morte de uma mulher. Em busca de respostas, ela retorna à sua cidade natal e procura a única pessoa capaz de ajudá-la: sua avó Iris.
Enquanto tenta compreender os sinais, Stefanie enfrenta o desafio de salvar sua família de uma maldição.
Confira trailer:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes