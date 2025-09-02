Menu
Ator de Crepúsculo indicado ao Oscar morre no Canadá

Carreira do ator foi marcada por papéis de impacto no cinema e na TV

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

02/09/2025 - 11:25 h
O ator Graham Greene, de 73 anos, morreu nesta segunda-feira, 1, em Toronto, no Canadá, após enfrentar uma doença não divulgada. Indicado ao Oscar pelo Dança com Lobos e conhecido também por sua participação em A Saga Crepúsculo: Lua Nova, Greene deixa um legado marcante no cinema e na televisão.

“Ele era um grande homem de moral, ética e caráter, e sentiremos muita falta dele”, declarou ao Deadline seu agente Michael Greene.

Em homenagem emocionada, completou: “Você finalmente está livre. Susan Smith está esperando por você nos portões do céu”, em referência à antiga agente do ator, falecida em 2013.

Graham Greene começou no teatro nos anos 1970
Graham Greene começou no teatro nos anos 1970 | Foto: Divulgação

Carreira

Nascido em 22 de junho de 1952, em Ohsweken, na reserva indígena Six Nations, Greene começou no teatro nos anos 1970. Sua estreia na TV ocorreu em 1979, na série canadense The Great Detective. Poucos anos depois, em 1983, fez sua primeira participação no cinema em Running Brave.

O grande marco de sua carreira veio em 1990, quando Kevin Costner o escalou para viver Pássaro Esperneante em Dança com Lobos. O longa foi indicado a 12 Oscars e venceu sete, incluindo Melhor Filme. Greene recebeu indicação como Melhor Ator Coadjuvante, consolidando sua trajetória internacional.

Obras marcantes

Após o sucesso, atuou em produções de destaque como Maverick (1994), com Mel Gibson e Jodie Foster, Duro de Matar: A Vingança (1995), com Bruce Willis, À Espera de um Milagre (1999), ao lado de Tom Hanks, e Lua Nova (2009), da franquia Crepúsculo, com Kristen Stewart e Robert Pattinson.

Na televisão, também deixou sua marca em séries como 1883 e Tulsa King, ambas do Paramount+.

Graham Greene deixa a esposa, Hilary Blackmore, com quem foi casado por 35 anos, a filha Lilly Lazare-Greene e o neto Tarlo.

