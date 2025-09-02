Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VEM AÍ!

Cinema gigante: veja a programação completa do Open Air Brasil em Salvador

Evento, parceiro do Grupo A TARDE, traz a Salvador a maior tela de cinema a céu aberto do mundo

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

02/09/2025 - 13:12 h | Atualizada em 11/09/2025 - 15:23
Open Air Brasil chega pela primeira vez à capital baiana
Open Air Brasil chega pela primeira vez à capital baiana -

Parceiro do Grupo A TARDE, o Open Air Brasil chega pela primeira vez à capital baiana e promete transformar o Centro de Convenções Salvador em um verdadeiro festival de cinema ao ar livre, entre os dias 30 de setembro e 12 de outubro. Com a maior tela de cinema a céu aberto do mundo — do tamanho de uma quadra de tênis - 325m² —, o evento promove sessões para toda a família em uma experiência audiovisual imersiva.

Na programação, que também apresenta shows e atrações gastronômicas, estão títulos que agradam a diversos públicos, como sucessos de bilheteria nacionais e internacionais, clássicos do audiovisual, animações e lançamentos, como a pré-estreia de ‘Malês’ novo filme de Antonio Pitanga, ‘Ó Paí, Ó’, que vai contar com uma sessão comemorativa de 18 anos, e clássicos como ‘Pulp Fiction’ e ‘Thelma & Louise’.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Também vão ser exibidos lançamentos recentes, como ‘Quarteto Fantástico: Primeiros Passos’, ‘F1 – O Filme’, ‘Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda’, e ‘Pecadores’.

Os ingressos estarão à venda a partir do dia 9 de setembro, pela plataforma Sympla.

Leia Também:

Esse filme de suspense tem um dos melhores plot twists do cinema
Ator de Crepúsculo indicado ao Oscar morre no Canadá
Esse filme de guerra foi dirigido por um veterano de verdade

Noite de abertura

Na noite de abertura, no dia 30 (terça-feira), será exibido o documentário ‘3 Obás de Xangô’, dirigido por Sérgio Machado, que celebra a amizade e a conexão espiritual entre Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé — três pilares do imaginário baiano, reverenciados como Obás de Xangô e figuras fundamentais na expressão da fé e resistência do povo de axé.

No mesmo dia, Alice Caymmi, neta de Dorival, finaliza a noite com muita música em seu espetáculo ‘Para Minha Tia Nana’, em que reverencia o trabalho de Nana Caymmi. Já na quarta-feira, 1º de outubro, o público confere a aguardada pré-estreia de ‘Malês’, que traz à tela a Revolta dos Malês, maior insurreição de negros escravizados no Brasil, ocorrida em Salvador em 1835. A sessão contará com a presença do diretor Antonio Pitanga e dos atores Rocco Pitanga e Samira Carvalho.

'Malês'
'Malês' | Foto: Divulgação

A programação continua na quinta-feira, 2, com o cultuado ‘Pulp Fiction – Tempo de Violência’, de Quentin Tarantino, vencedor da Palma de Ouro em Cannes e do Oscar de Melhor Roteiro Original.

Na sexta-feira, 3, é a vez de ‘Missão: Impossível – O Acerto Final’, que encerra a saga protagonizada por Tom Cruise com cenas de ação eletrizantes e vai animar a noite junto ao show da banda soteropolitana Herbert & Richard com seu repertório de trilhas sonoras de filmes e sucessos do pop/rock mundial.

O sábado, dia 4, terá duas sessões: a primeira será da nova versão live-action de ‘Lilo & Stitch’, que retorna com nostalgia e efeitos visuais impressionantes; em seguida, o público confere ‘F1 – O Filme’, estrelado por Brad Pitt, Javier Bardem e Damson Idris e filmado em GPs oficiais da Fórmula 1, com consultoria de Lewis Hamilton.

No domingo, 5, também com duas sessões, o evento apresenta o clássico da animação japonesa ‘Meu Amigo Totoro’, de Hayao Miyazaki, e o aclamado ‘Thelma & Louise’, road movie que marcou gerações ao celebrar a autonomia feminina. Os ingressos para cada uma das sessões devem ser adquiridos separadamente.

A segunda semana começa na terça-feira, 7, com a exibição do sucesso ‘Pecadores’, novo suspense sobrenatural de Ryan Coogler, estrelado por Michael B. Jordan. Na quarta, 8, será apresentado o épico contemporâneo ‘Uma Batalha Após a Outra’, de Paul Thomas Anderson, com Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor e Sean Penn no elenco.

A quinta-feira, 9, será marcada por uma sessão comemorativa pelos 18 anos do filme ‘Ó Paí, Ó’, um marco do cinema baiano que mistura humor, crítica social e muita música em um retrato afetuoso do Pelourinho. A sexta, 10, apresenta ‘Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda’, sequência do sucesso estrelado por Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, que retornam aos papéis de mãe e filha trocadas por um feitiço inusitado.

A noite fica ainda mais animada com o show da banda Herbert & Richard, que mais uma vez vai garantir a diversão do público com músicas de filmes e sucessos pop/rock.

No sábado, 11, o Open Air exibe o live action de ‘Como Treinar o Seu Dragão’ e logo depois, em uma segunda sessão, ‘Quarteto Fantástico: Primeiros Passos’, nova abordagem do grupo da Marvel estrelada por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss‑Bachrach.

No domingo, 12 de outubro, o evento será a comemoração perfeita para o Dia das Crianças com o curta-metragem ‘A Menina e o Pote’ e a exibição do live-action de ‘A Pequena Sereia’, protagonizado por Halle Bailey em uma releitura cheia de representatividade e magia.

Assim como na última edição em Brasília, uma das preocupações do evento é a acessibilidade. Alguns recursos que estarão disponíveis em todos os dias de Open Air Brasil são: receptivo bilíngue e preparado para atender pessoas com deficiência, protetores auriculares disponíveis, rotas acessíveis no evento, Espaço Calma para receber pessoas neurodiversas, quando necessário, e recursos de acessibilidade via aplicativo, para acompanhar os filmes.

A programação completa está disponível no site oficial Open Air Brasil. Os ingressos são adquiridos por sessão e dão direito à pipoca. Apresentado pelo Ministério da Cultura, o evento conta com patrocínio do Nubank.

O evento, que já teve mais de 30 edições, passou por cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e também por Lisboa e Madri.

Cinema Inflável

Em paralelo ao Open Air Brasil, ainda vai acontecer edições do Cinema Inflável, que estará não só em Salvador, mas em outras cidades baianas. Gratuito, o evento acontece também a céu aberto, em regiões com acesso limitado ao cinema, seja por questões geográficas e/ou socioeconômicas.

Com uma tela inflável de 60 m² e distribuição gratuita de pipoca, a iniciativa contará com uma programação exclusiva e capacidade de até 800 pessoas por sessão. O Cinema Inflável vai exibir cerca de 20 filmes por edição, incluindo curtas-metragens e videoclipes de cineastas locais, além de oferecer recreação infantil e apresentar programações e atividades em parceria com importantes pontos de cultura.

OPEN AIR BRASIL

De 30 de setembro a 12 de outubro, no Centro de Convenções

PROGRAMAÇÃO DE FILMES

Dia 30 de setembro (terça-feira)

  • “3 Obás de Xangô”
  • Show de Alice Caymmi

Dia 1º de outubro (quarta-feira)

“Malês” – pré-estreia com presença do diretor e elenco

Dia 2 de outubro (quinta-feira)

“Pulp Fiction - Tempo de Violência”

Dia 3 de outubro (sexta-feira)

  • “Missão: Impossível – O Acerto Final”
  • Show da banda Herbert & Richard

Dia 4 de outubro (sábado)

  • 1ª sessão: “Lilo & Stitch” (live-action)
  • 2ª sessão: “F1 – O Filme”

Dia 5 de outubro (domingo)

  • 1ª sessão: “Meu Amigo Totoro”
  • 2ª sessão: “Thelma & Louise”

Dia 7 de outubro (terça-feira)

“Pecadores”

Dia 8 de outubro (quarta-feira)

“Uma Batalha Após a Outra”

Dia 9 de outubro (quinta-feira)

  • “Ó Paí, Ó” – sessão especial de 18 anos
  • Show de Majur

Dia 10 de outubro (sexta-feira)

  • “Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda”
  • Show da banda Herbert & Richard

Dia 11 de outubro (sábado)

  • 1ª sessão: “Como Treinar o Seu Dragão” (live-action)
  • 2ª sessão: “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos”

Dia 12 de outubro (domingo)

  • “A Menina e o Pote” (curta-metragem)
  • “A Pequena Sereia” (live-action)
  • Show da Banda Didá

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Open Air Brasil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Open Air Brasil chega pela primeira vez à capital baiana
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

Open Air Brasil chega pela primeira vez à capital baiana
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

Open Air Brasil chega pela primeira vez à capital baiana
Play

Globo de Ouro: reação de atrizes que perderam para Fernanda Torres surpreende

Open Air Brasil chega pela primeira vez à capital baiana
Play

VÍDEO: Fernanda Torres chega ao tapete vermelho do Globo de Ouro

x