Cinema gigante: veja a programação completa do Open Air Brasil em Salvador

Open Air Brasil chega pela primeira vez à capital baiana - Foto: Divulgação

Parceiro do Grupo A TARDE, o Open Air Brasil chega pela primeira vez à capital baiana e promete transformar o Centro de Convenções Salvador em um verdadeiro festival de cinema ao ar livre, entre os dias 30 de setembro e 12 de outubro. Com a maior tela de cinema a céu aberto do mundo — do tamanho de uma quadra de tênis - 325m² —, o evento promove sessões para toda a família em uma experiência audiovisual imersiva.

Na programação, que também apresenta shows e atrações gastronômicas, estão títulos que agradam a diversos públicos, como sucessos de bilheteria nacionais e internacionais, clássicos do audiovisual, animações e lançamentos, como a pré-estreia de ‘Malês’ novo filme de Antonio Pitanga, ‘Ó Paí, Ó’, que vai contar com uma sessão comemorativa de 18 anos, e clássicos como ‘Pulp Fiction’ e ‘Thelma & Louise’.

Também vão ser exibidos lançamentos recentes, como ‘Quarteto Fantástico: Primeiros Passos’, ‘F1 – O Filme’, ‘Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda’, e ‘Pecadores’.

Os ingressos estarão à venda a partir do dia 9 de setembro, pela plataforma Sympla.

Noite de abertura

Na noite de abertura, no dia 30 (terça-feira), será exibido o documentário ‘3 Obás de Xangô’, dirigido por Sérgio Machado, que celebra a amizade e a conexão espiritual entre Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé — três pilares do imaginário baiano, reverenciados como Obás de Xangô e figuras fundamentais na expressão da fé e resistência do povo de axé.

No mesmo dia, Alice Caymmi, neta de Dorival, finaliza a noite com muita música em seu espetáculo ‘Para Minha Tia Nana’, em que reverencia o trabalho de Nana Caymmi. Já na quarta-feira, 1º de outubro, o público confere a aguardada pré-estreia de ‘Malês’, que traz à tela a Revolta dos Malês, maior insurreição de negros escravizados no Brasil, ocorrida em Salvador em 1835. A sessão contará com a presença do diretor Antonio Pitanga e dos atores Rocco Pitanga e Samira Carvalho.

'Malês' | Foto: Divulgação

A programação continua na quinta-feira, 2, com o cultuado ‘Pulp Fiction – Tempo de Violência’, de Quentin Tarantino, vencedor da Palma de Ouro em Cannes e do Oscar de Melhor Roteiro Original.

Na sexta-feira, 3, é a vez de ‘Missão: Impossível – O Acerto Final’, que encerra a saga protagonizada por Tom Cruise com cenas de ação eletrizantes e vai animar a noite junto ao show da banda soteropolitana Herbert & Richard com seu repertório de trilhas sonoras de filmes e sucessos do pop/rock mundial.

O sábado, dia 4, terá duas sessões: a primeira será da nova versão live-action de ‘Lilo & Stitch’, que retorna com nostalgia e efeitos visuais impressionantes; em seguida, o público confere ‘F1 – O Filme’, estrelado por Brad Pitt, Javier Bardem e Damson Idris e filmado em GPs oficiais da Fórmula 1, com consultoria de Lewis Hamilton.

No domingo, 5, também com duas sessões, o evento apresenta o clássico da animação japonesa ‘Meu Amigo Totoro’, de Hayao Miyazaki, e o aclamado ‘Thelma & Louise’, road movie que marcou gerações ao celebrar a autonomia feminina. Os ingressos para cada uma das sessões devem ser adquiridos separadamente.

A segunda semana começa na terça-feira, 7, com a exibição do sucesso ‘Pecadores’, novo suspense sobrenatural de Ryan Coogler, estrelado por Michael B. Jordan. Na quarta, 8, será apresentado o épico contemporâneo ‘Uma Batalha Após a Outra’, de Paul Thomas Anderson, com Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor e Sean Penn no elenco.

A quinta-feira, 9, será marcada por uma sessão comemorativa pelos 18 anos do filme ‘Ó Paí, Ó’, um marco do cinema baiano que mistura humor, crítica social e muita música em um retrato afetuoso do Pelourinho. A sexta, 10, apresenta ‘Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda’, sequência do sucesso estrelado por Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, que retornam aos papéis de mãe e filha trocadas por um feitiço inusitado.

A noite fica ainda mais animada com o show da banda Herbert & Richard, que mais uma vez vai garantir a diversão do público com músicas de filmes e sucessos pop/rock.

No sábado, 11, o Open Air exibe o live action de ‘Como Treinar o Seu Dragão’ e logo depois, em uma segunda sessão, ‘Quarteto Fantástico: Primeiros Passos’, nova abordagem do grupo da Marvel estrelada por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss‑Bachrach.

No domingo, 12 de outubro, o evento será a comemoração perfeita para o Dia das Crianças com o curta-metragem ‘A Menina e o Pote’ e a exibição do live-action de ‘A Pequena Sereia’, protagonizado por Halle Bailey em uma releitura cheia de representatividade e magia.

Assim como na última edição em Brasília, uma das preocupações do evento é a acessibilidade. Alguns recursos que estarão disponíveis em todos os dias de Open Air Brasil são: receptivo bilíngue e preparado para atender pessoas com deficiência, protetores auriculares disponíveis, rotas acessíveis no evento, Espaço Calma para receber pessoas neurodiversas, quando necessário, e recursos de acessibilidade via aplicativo, para acompanhar os filmes.

A programação completa está disponível no site oficial Open Air Brasil. Os ingressos são adquiridos por sessão e dão direito à pipoca. Apresentado pelo Ministério da Cultura, o evento conta com patrocínio do Nubank.

O evento, que já teve mais de 30 edições, passou por cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e também por Lisboa e Madri.

Cinema Inflável

Em paralelo ao Open Air Brasil, ainda vai acontecer edições do Cinema Inflável, que estará não só em Salvador, mas em outras cidades baianas. Gratuito, o evento acontece também a céu aberto, em regiões com acesso limitado ao cinema, seja por questões geográficas e/ou socioeconômicas.

Com uma tela inflável de 60 m² e distribuição gratuita de pipoca, a iniciativa contará com uma programação exclusiva e capacidade de até 800 pessoas por sessão. O Cinema Inflável vai exibir cerca de 20 filmes por edição, incluindo curtas-metragens e videoclipes de cineastas locais, além de oferecer recreação infantil e apresentar programações e atividades em parceria com importantes pontos de cultura.

OPEN AIR BRASIL

De 30 de setembro a 12 de outubro, no Centro de Convenções

PROGRAMAÇÃO DE FILMES

Dia 30 de setembro (terça-feira)

“3 Obás de Xangô”

Show de Alice Caymmi

Dia 1º de outubro (quarta-feira)

“Malês” – pré-estreia com presença do diretor e elenco

Dia 2 de outubro (quinta-feira)

“Pulp Fiction - Tempo de Violência”

Dia 3 de outubro (sexta-feira)

“Missão: Impossível – O Acerto Final”

Show da banda Herbert & Richard

Dia 4 de outubro (sábado)

1ª sessão: “Lilo & Stitch” (live-action)

2ª sessão: “F1 – O Filme”

Dia 5 de outubro (domingo)

1ª sessão: “Meu Amigo Totoro”

2ª sessão: “Thelma & Louise”

Dia 7 de outubro (terça-feira)

“Pecadores”

Dia 8 de outubro (quarta-feira)

“Uma Batalha Após a Outra”

Dia 9 de outubro (quinta-feira)

“Ó Paí, Ó” – sessão especial de 18 anos

Show de Majur

Dia 10 de outubro (sexta-feira)

“Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda”

Show da banda Herbert & Richard

Dia 11 de outubro (sábado)

1ª sessão: “Como Treinar o Seu Dragão” (live-action)

2ª sessão: “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos”

Dia 12 de outubro (domingo)