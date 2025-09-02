Esse filme de suspense tem um dos melhores plot twists do cinema

Filme foi dirigido por Alejandro Amenábar - Foto: Divulgação

Entre os destaques do Prime Video, um clássico do início dos anos 2000 continua chamando a atenção dos fãs de terror e suspense. Trata-se de Os Outros (The Others, no original), dirigido por Alejandro Amenábar e estrelado por Nicole Kidman. O longa, lançado em 2001, arrecadou mais de US$ 210 milhões em bilheteria e foi indicado ao BAFTA de Melhor Atriz e Melhor Roteiro Original.

A história acompanha Grace Stewart (Nicole Kidman), que vive com os dois filhos em uma mansão isolada na ilha de Jersey durante a Segunda Guerra Mundial. As crianças sofrem de uma rara doença que as impede de ter contato com a luz do sol, obrigando a família a viver em escuridão constante.

Quando três empregados chegam para trabalhar na casa, estranhos acontecimentos começam a desestabilizar a rotina da família. Portas que se abrem sozinhas, ruídos inexplicáveis e aparições misteriosas fazem Grace acreditar que o local está assombrado.

A força do filme está no terror psicológico, construído sem recorrer a sustos fáceis ou excesso de sangue. Amenábar aposta em ambientação gótica, clima sufocante e no uso da sugestão para criar medo.

Essa escolha rendeu ao filme elogios da crítica, que o classificou como “um clássico contemporâneo, estiloso, assustador e divertido de assistir sem se rebaixar como tantos outros do gênero”.

Cena de Os Outros | Foto: Divulgação

Final explicado (alerta de spoilers)!

O desfecho de Os Outros é considerado um dos maiores plot twists do cinema. No clímax, Grace descobre que não são os novos moradores da casa os fantasmas, mas ela e seus filhos. Mortos sem perceber, eles vagavam pela mansão acreditando serem os vivos.

A revelação acontece quando um médium ajuda os novos habitantes a se comunicarem com os espíritos. É então que Grace recorda a tragédia: em um surto psicótico, sufocou os filhos com um travesseiro e depois tirou a própria vida.

A cena final mostra Grace decidindo permanecer na casa com as crianças. A mansão, assim, se transforma em um limbo entre a vida e a morte, enquanto os vivos fogem apavorados com sua presença.

Além do choque narrativo, o filme é interpretado como uma metáfora da negação do luto: Grace se recusa a aceitar tanto a própria morte quanto o que fez com os filhos.

Essa inversão de perspectiva, em que os vivos são os intrusos e os fantasmas as verdadeiras vítimas, é o que torna Os Outros uma das obras mais memoráveis do terror psicológico.