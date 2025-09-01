Séries de violência e crimes reais crescem no Brasil; entenda o motivo

Cena da série 'Dias Perfeitos', do Globoplay - Foto: Reprodução | TV Globo

Se você rolou a interface de algum dos aplicativos de streaming de séries e filmes do Brasil nos últimos dias, deve ter notado a popularidade de produções que abordam temas como violência e crimes reais. Séries nacionais como Pssica, que fala sobre tráfico humano, e Dias Perfeitos ficaram no Top 1 por semanas em plataformas como Netflix e Globoplay.

Segundo dados disponíveis no site Flix Patrol, a série brasileira ‘Dias Perfeitos’, baseada no livro de Raphael Montes, atingiu o primeiro lugar no Globoplay por cerca de 12 dias seguidos. A produção foi lançada no dia 14 de agosto e ganhou popularidade através da rede social TikTok.

A trama conta a história da jovem Clarice, interpretada por Julia Dalavia, que é sequestrada pelo estudante de Medicina Téo, personagem de Jaffar Bambirra. O rapaz se encanta por ela e a obriga a fazer uma viagem pelo Rio de Janeiro com ele, seguida de uma série de abusos físicos e psicológicos, cenas que podem causar desconforto aos telespectadores que não estão acostumados.

A série tornou-se tão popular que gerou alguns debates na rede social ‘X’, o antigo Twitter, sobre a romantização da violência. “Terminei Dias Perfeitos e definitivamente não é uma série para todo mundo, ela é repleta de gatilhos, cenas explícitas e pesadas, cada episódio te deixa mais aflito e parece que você está em um looping infinito de tragédias”, disse um.

terminei dias perfeitos e definitivamente não é uma série para todo mundo, ela é repleta de gatilhos, cenas explícitas e pesadas, cada episódio te deixa mais aflito e parece que você está em um looping infinito de tragédiaspic.twitter.com/12YxVQO179 — oi eu sou o gabe (@gawisz) August 31, 2025

Pensando nisso, a reportagem do Portal A TARDE resolveu desvendar o mistério por trás do apreço dos brasileiros por este tipo de conteúdo explícito de violência física e psicológica.

Afinal, porque as pessoas consomem este tipo de série?

Em entrevista ao portal, a psicóloga analítica Jeane Ribeiro afirmou que o sucesso das produções que abordam esse tema se dá ao desejo das pessoas em descontar seus sentimentos através das cenas exibidas, liberando suas emoções reprimidas.

“As pessoas criam seu mundo virtual, onde tudo é certo e permitido sob suas concepções, acessam esse mundo de caos e fúria por curiosidade e acabam sendo bombardeados com conteúdos que estimulam a exteriorização de desejos ocultos por estarem em um "ambiente seguro"”, disse.

A profissional ainda destacou que a violência se torna um momento de conforto do público. “A violência acaba funcionando como um "ensaio emocional" permitindo que as pessoas experimentem sentimentos fortes, criem um espaço para descarregar tensões, explorar cenários de poder e testar seus limites, sem recorrer a riscos reais”, completou.

Entretanto, vale ressaltar que cada pessoa tem seu motivo pessoal para consumir este tipo de conteúdo com frequência, seja interesse pelo gênero de ação ou pela história apresentada na trama.