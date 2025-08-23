Menu
SUCESSO

Fenômeno brasileiro desbanca Wandinha e assume a liderança da Netflix

Produção baseada no livro de Edyr Augusto conquista público com trama intensa

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

23/08/2025 - 9:53 h
Trama é baseada no livro homônimo do escritor paraense Edyr Augusto
Trama é baseada no livro homônimo do escritor paraense Edyr Augusto -

Um dos maiores fenômenos da Netflix, Wandinha mantém o topo das audiências globais desde a estreia da nova temporada, lançada 6 de agosto. No entanto, no Brasil, uma produção nacional vem chamando a atenção e conquistando o público.

A minissérie Pssica, de apenas quatro episódios, entrou para a lista das mais assistidas no país. Dirigida por Fernando Meirelles, indicado ao Oscar por Cidade de Deus, e por seu filho, Quico Meirelles, a obra reafirma a força da cinematografia brasileira ao competir diretamente com produções de Hollywood.

Leia Também:

Filme indicado ao Oscar é referência para estudantes de Direito
Esse filme de ficção científica é considerado uma obra-prima do gênero
Série Chosen deixará a Netflix; saiba até quando você pode assistir

O que acontece em Pssica?

Baseada no livro homônimo do escritor paraense Edyr Augusto, a trama acompanha Janalice (Marleyda Soto), uma adolescente sequestrada por uma quadrilha de tráfico humano após ter um vídeo íntimo vazado. Determinada, ela luta para sobreviver e escapar dos traficantes.

Paralelamente, Preá (Lucas Galvino) enfrenta dilemas morais ao assumir o papel de líder dos ratos d’água, enquanto Mariangel (Marleyda Soto), busca vingança pela morte de sua família. Sem saber da existência uns dos outros, seus caminhos se cruzam às margens do rio Amazonas, onde juntos terão de enfrentar uma maldição que recai sobre eles.

Confira trailer:

Netflix Netflix Brasil

