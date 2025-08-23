Fenômeno brasileiro desbanca Wandinha e assume a liderança da Netflix

Trama é baseada no livro homônimo do escritor paraense Edyr Augusto - Foto: Reprodução| Netflix

Um dos maiores fenômenos da Netflix, Wandinha mantém o topo das audiências globais desde a estreia da nova temporada, lançada 6 de agosto. No entanto, no Brasil, uma produção nacional vem chamando a atenção e conquistando o público.

A minissérie Pssica, de apenas quatro episódios, entrou para a lista das mais assistidas no país. Dirigida por Fernando Meirelles, indicado ao Oscar por Cidade de Deus, e por seu filho, Quico Meirelles, a obra reafirma a força da cinematografia brasileira ao competir diretamente com produções de Hollywood.

O que acontece em Pssica?

Baseada no livro homônimo do escritor paraense Edyr Augusto, a trama acompanha Janalice (Marleyda Soto), uma adolescente sequestrada por uma quadrilha de tráfico humano após ter um vídeo íntimo vazado. Determinada, ela luta para sobreviver e escapar dos traficantes.

Paralelamente, Preá (Lucas Galvino) enfrenta dilemas morais ao assumir o papel de líder dos ratos d’água, enquanto Mariangel (Marleyda Soto), busca vingança pela morte de sua família. Sem saber da existência uns dos outros, seus caminhos se cruzam às margens do rio Amazonas, onde juntos terão de enfrentar uma maldição que recai sobre eles.

