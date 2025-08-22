Esse filme de ficção científica é considerado uma obra-prima do gênero

Longa é indispensável para fãs de ficção científica - Foto: Divulgação

O filme de ficção científica A Origem, dirigido por Christopher Nolan, ganhou status de obra-prima e continua sendo referência no gênero. A produção acompanha Dominick Cobb, interpretado por Leonardo DiCaprio, um ladrão capaz de extrair segredos de pessoas por meio de seus sonhos.

O elenco ainda conta com Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Tom Hardy e Cillian Murphy, enquanto Hans Zimmer assina a trilha sonora.

Dirigido após a conclusão da trilogia Batman de Nolan, o filme recebeu oito indicações ao Oscar, incluindo melhor filme e diretor, e levou quatro estatuetas: melhor fotografia, edição de som, mixagem de som e efeitos visuais. Com um orçamento de US$ 160 milhões, arrecadou impressionantes US$ 828,2 milhões em bilheteria.



No enredo, Cobb é um “extrator” que invade os sonhos de outros para roubar informações valiosas. Após se tornar alvo de diversas corporações, ele aceita uma última missão que promete a aposentadoria: plantar uma ideia no subconsciente do herdeiro de uma grande empresa. Para isso, ele e sua equipe enfrentam uma complexa estrutura de sonhos dentro de sonhos, repleta de perseguições, explosões e desafios que testam a própria realidade.

Além da narrativa envolvente, A Origem impressiona visualmente, com cenas de cidades que se dobram sobre si mesmas e salas giratórias em que a gravidade desaparece. A trilha de Zimmer intensifica cada momento, tornando a experiência cinematográfica ainda mais impactante.

Para fãs de ficção científica, suspense e cinema visualmente desafiador, o longa é indispensável. E o final deixa o espectador refletindo muito tempo depois dos créditos subirem.

A Origem está disponível no Prime Video e na HBO Max.