Terror animal: confira filmes assustadores que colocam bichos nos holofotes

Um dos assuntos atuais no mundo das telonas é a revelação do trailer oficial de "Good Boy" na última segunda, 18. A trama contará uma história de terror vista pela perspectiva de Indy, um cãozinho que vai presenciar diversas experiências sobrenaturais ao lado de seu dono, além de conseguir ver algumas coisas que seu companheiro humano não consegue.

O longa será dirigido pelo estreante Ben Leonberg, além de contar com o roteiro de Alex Cannon. Larry Fessenden, Shane Jensen e Arielle Friedman que fazem parte do elenco.

Com o protagonismo de Indy, o Portal A TARDE preparou um compilado de filmes de terror que possuem animais na frente dos holofotes.

Confira filmes de terror com animais como protagonistas

Anaconda

A trama que deu uma grande fama às cobras semelhantes às pítons e jiboias estreou em 1997. No longa, uma equipe vai produzir um documentário sobre a floresta amazônica e as comunidades indígenas que ali habitavam. Ao se encontrarem com um homem estranho que busca um dos “seres mais mortais“ conhecidos: uma cobra gigante que habita as águas do local. Dirigido por Luís Llosa se tornou um dos clássicos do terror com o passar do tempo.

A Sombra e a Escuridão

A produção, que estreou em 1996 pela direção de Stephen Hopkins e escrito por William Goldman, o longa apresenta uma dupla de leões que se alimentam de seres humanos que atacam trabalhadores de uma obra local, se escondendo nas sombras esperando o melhor momento para atacar.

O filme protagonizado por Michael Douglas e Val Kimer, que estão nos papéis de um lendário caçador de animais e um engenheiro, respectivamente, o filme se passa em 1898 é inspirado no caso real dos “comedores de homens de Tsavo”, no Quênia.

Cujo

Obra de o lendário Stephen King adaptado e dirigido por Lewis Teague estreou no ano de 1983, a história de “Cujo” conta a história de um São Bernardo que contraiu raiva e, motivado por um desejo homicida, começou a perseguir uma mãe e um filho que estavam no lugar errado, na hora errada.

Com uma trama repleta de dramas pessoais, junto da atuação de Dee Wallace, que dá a vida a uma mãe preocupada com seu filho, “Cujo” é um destaque no meio de terror com animais.

Tubarão

Um dos clássicos do cinema, “Tubarão”, dirigido por Steven Spielberg, estreou em 1975 e se tornou um marco como filme de animais assassinos. Na trama, um tubarão inicia um massacre aos banhistas da até então pacata praia de Amity Island.

Após a fera ceifar a vida de um garotinho, a mãe do mesmo coloca um preço na cabeça do animal, o que chama atenção de um caçador de recompensas que forma uma equipe composta por xerife e um biólogo para caçar a fera.

Orca: A Baleia Assassina

Outro clássico que trata de animais marinhos, Orca estreou em 1977 dirigido por Michael Anderson e conta a história de uma orca que perdeu seu filhote e companheiro para um navio pesqueiro, iniciando assim uma onda de assassinatos para vingar suas perdas, obrigando um grupo se formar para caçá-la e parar os ataques.

Confira o trailer de "Good Boy"