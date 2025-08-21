NETFLIX
Nova temporada de Emilly in Paris tem data de estreia divulgada
Trama é ambientada entre duas cidades, Roma e Paris
Famosa pelos looks icônicos, a Netflix confirmou a estreia da quinta temporada de Emily in Paris para o dia 18 de dezembro. O anúncio veio acompanhado de fotos de Lily Collins no novo cenário da trama: Veneza, na Itália.
Em entrevista ao Tudum, Darren Star, criador da série, adiantou detalhes do enredo.
"Esta temporada é uma história de duas cidades: Roma e Paris. Entre as duas, Emily leva o amor e a vida a um novo nível", declarou.
O que vai acontecer na nova temporada?
Emily (Lily Collins) vai assumir a liderança da Agence Grateau, agora sediada em Roma. No entanto, a jovem enfrentará obstáculos tanto na carreira quanto nos relacionamentos, especialmente após um projeto não dar certo.
Nesta nova fase, a protagonista corre risco de perder uma de suas relações mais importantes.
O elenco principal continua com nomes já conhecidos do público: Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien) e Bruno Gouery (Luc).
A temporada também apresentará novos personagens: Bryan Greenberg será Jake, um americano que vive em Paris; Michèle Laroque interpretará Yvette, uma velha amiga de Sylvie; e Minnie Driver dará vida à princesa Jane, outra amiga de Sylvie que se casou com um membro da realeza.
