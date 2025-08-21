Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NETFLIX

Nova temporada de Emilly in Paris tem data de estreia divulgada

Trama é ambientada entre duas cidades, Roma e Paris

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

21/08/2025 - 18:04 h
Novo cenário da trama se passa em Veneza, na Itália.
Novo cenário da trama se passa em Veneza, na Itália. -

Famosa pelos looks icônicos, a Netflix confirmou a estreia da quinta temporada de Emily in Paris para o dia 18 de dezembro. O anúncio veio acompanhado de fotos de Lily Collins no novo cenário da trama: Veneza, na Itália.

Leia Também:

10 filmes de terror na Netflix que vão te deixar sem dormir
Documentário celebra trajetória de Rogério BigBross na cena underground baiana
A série de terror mais aguardada do ano chegou ao streaming

Em entrevista ao Tudum, Darren Star, criador da série, adiantou detalhes do enredo.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Esta temporada é uma história de duas cidades: Roma e Paris. Entre as duas, Emily leva o amor e a vida a um novo nível", declarou.

>>> Horários, cinemas, sessões e mais: veja tudo o que está passando em Salvador no Cineinsite A TARDE

O que vai acontecer na nova temporada?

Emily (Lily Collins) vai assumir a liderança da Agence Grateau, agora sediada em Roma. No entanto, a jovem enfrentará obstáculos tanto na carreira quanto nos relacionamentos, especialmente após um projeto não dar certo.

Nesta nova fase, a protagonista corre risco de perder uma de suas relações mais importantes.

O elenco principal continua com nomes já conhecidos do público: Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien) e Bruno Gouery (Luc).

A temporada também apresentará novos personagens: Bryan Greenberg será Jake, um americano que vive em Paris; Michèle Laroque interpretará Yvette, uma velha amiga de Sylvie; e Minnie Driver dará vida à princesa Jane, outra amiga de Sylvie que se casou com um membro da realeza.

Confira:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Emily In Paris (@emilyinparis)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Netflix

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Novo cenário da trama se passa em Veneza, na Itália.
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

Novo cenário da trama se passa em Veneza, na Itália.
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

Novo cenário da trama se passa em Veneza, na Itália.
Play

Globo de Ouro: reação de atrizes que perderam para Fernanda Torres surpreende

Novo cenário da trama se passa em Veneza, na Itália.
Play

VÍDEO: Fernanda Torres chega ao tapete vermelho do Globo de Ouro

x