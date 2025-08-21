10 filmes de terror na Netflix que vão te deixar sem dormir

O Mal que Nos Habita e outros filmes de terror estão fazendo sucesso na Netflix - Foto: Divulgação

Se você é fã de filmes de terror e adora aquela sensação de arrepiar até os cabelos, a Netflix oferece uma seleção capaz de testar sua coragem. Desde clássicos que marcaram gerações até produções recentes que vêm conquistando público e crítica, a plataforma reúne opções para todos os gostos e níveis de resistência ao medo.

O Cineinsite A TARDE preparou uma lista com 10 filmes de terror imperdíveis na Netflix, que prometem prender sua atenção do início ao fim. Seja para assistir sozinho, com amigos ou em uma maratona de sustos, essas produções oferecem doses intensas de tensão, suspense e algumas surpresas de tirar o fôlego.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para quem gosta de explorar diferentes subgêneros do terror, a lista traz histórias de zumbis, monstros, suspense psicológico e clássicos que nunca saem de moda.



Confira 10 filmes de terror para assistir na Netflix

O Mal que nos Habita

O Mal que nos Habita está disponível na Netflix | Foto: Divulgação

Dois irmãos encontram um senhor infectado pelo demônio prestes a dar à luz ao próprio mal. Na tentativa de se livrar desse homem, os irmãos acabam ajudando a desencadear o próprio inferno.



Invasão Zumbi

Invasão Zumbi está disponível na Netflix | Foto: Divulgação

Enquanto o país é assolado por uma epidemia de zumbis, pai e filha partem em uma jornada de trem angustiante tentando chegar à única cidade que ainda não foi afetada pelo vírus.



Um Lugar Silencioso

Um Lugar Silencioso está disponível na Netflix | Foto: Divulgação

Em um mundo pós-apocalíptico, criaturas cegas, mas com audição apurada, exterminaram grande parte da população. A família Abbott tenta sobreviver em silêncio absoluto, comunicando-se por linguagem de sinais e evitando qualquer ruído. O desafio aumenta quando Evelyn Abbott descobre que está grávida, tornando cada som um risco mortal.



Sorria 2

Sorria 2 está disponível na Netflix | Foto: Divulgação

A maldição do sorriso retorna para assombrar Skye Riley (Naomi Scott), uma estrela pop prestes a embarcar em uma turnê mundial. Após testemunhar a morte de um antigo colega, ela começa a ver o sorriso sombrio em fãs, colegas e estranhos. Agora, Skye precisa enfrentar o mal que a persegue e confrontar seu passado antes que seja tarde demais.



Entrevista com o Demônio

Entrevista Com o Demônio está disponível na Netflix | Foto: Divulgação

O apresentador de TV Jack Delroy (David Dastmalchian) tenta recuperar a audiência de seu programa nos anos 70 após a morte da esposa. Um especial de Halloween com a parapsicóloga Laura Gordon e a jovem sobrevivente de um suicídio em massa, Lilly D'Abo (Ingrid Torelli), transforma diversão em pesadelo, desencadeando forças malignas que ameaçam sua vida e a de todos no estúdio.



Trilogia Rua do Medo

A trilogia Rua do Medo está disponível na Netflix | Foto: Divulgação

Não é possível recomendar Rua do Medo como um único filme, pois cada capítulo se passa em uma época diferente — 1994, 1978 e 1666 — formando uma trilogia que se completa ao longo das três produções.



A narrativa homenageia clássicos do terror, com enfoque voltado para o público adolescente, mas sem perder o respeito às raízes do gênero.

O primeiro filme, situado em 1994, mostra os jovens de Shadyside lidando com segredos sombrios e assassinatos misteriosos; o segundo, de 1978, retorna a eventos que moldaram a maldição da cidade; e o terceiro, em 1666, explora a origem desse terror histórico.



A Ligação

A Ligação está disponível na Netflix | Foto: Divulgação

Seo-yeon se muda para a antiga casa de campo da família e encontra um telefone sem fio. Logo, começa a receber ligações de Young-sook, uma garota da mesma idade que vive na mesma casa, mas em épocas diferentes. À medida que tentam se ajudar, suas ações começam a alterar o passado, o presente e o futuro, trazendo consequências inesperadas.



Tubarão

Tubarão está disponível na Netflix | Foto: Divulgação

Após ataques a banhistas, a pequena cidade de Amity enfrenta o terror de um gigantesco tubarão branco. O chefe de polícia Martin Brody quer fechar as praias, mas o prefeito se recusa, temendo a perda de turistas. Com a ajuda do cientista Matt Hooper e do pescador Quint, Brody parte em uma perigosa missão para capturar e eliminar a fera, enfrentando desafios muito maiores do que imaginavam.



Godzilla Minus One

Godzilla Minus One está disponível na Netflix | Foto: Divulgação

Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão enfrenta uma nova ameaça: um gigantesco kaiju surge do mar, devastando o país. Kōichi Shikishima (Ryunosuke Kamiki), um piloto Kamikaze sobrevivente de ataques anteriores, sente-se culpado pela morte de seus companheiros e decide lutar. Junto a veteranos de guerra, ele embarca em uma missão pessoal para proteger seus entes queridos e derrotar a colossal criatura conhecida como Godzilla.



O Jogo do Desafio

O Jogo do Desafio está disponível na Netflix | Foto: Divulgação

Durante férias no México, Olivia e seus amigos são convencidos a jogar 'Verdade ou Desafio' em um prédio abandonado pelo misterioso Carter. Inicialmente ignorando os avisos sobre a maldição do jogo, eles logo percebem que uma presença demoníaca começa a assombrá-los, transformando diversão em um jogo mortal de chantagens e terror, onde a única saída parece ser a morte.

