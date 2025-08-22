ESTÁ NO STREAMING!
Filme indicado ao Oscar é referência para estudantes de Direito
Esses filmes contemporâneos trazem à tona uma nova face da justiça
Entre os filmes que aproximam o Direito de um universo de intensidade, emoção e provocação, muitos oferecem reflexões sobre as diferentes faces da justiça e da argumentação.
De 12 Homens e uma Sentença, de Sidney Lumet, a Os 7 de Chicago, de Aaron Sorkin, passando por Filadélfia, de Jonathan Demme, e Jurado Nº 2, de Clint Eastwood, o cinema mostra como o espaço jurídico pode servir de inspiração para narrativas marcantes.
Leia Também:
Para estudantes de Direito, sem dúvidas, esses filmes são ótimas escolhas. Eles vão além do entretenimento e proporcionam aprendizados valiosos, como o exercício da retórica, a reflexão ética, a compreensão da estrutura jurídica e os dilemas morais que permeiam a prática da justiça.
>>> Horários, cinemas, sessões e mais: veja tudo o que está passando em Salvador no Cineinsite A TARDE
Em destaque está Anatomia de uma Queda, longa que recebeu cinco indicações ao Oscar e conquistou a Palma de Ouro em Cannes em 2003. O filme francês é uma verdadeira aula sobre os labirintos da justiça moderna.
O que acontece em Anatomia de uma Queda?
O thriller jurídico, dirigido por Justine Triet, mergulha em uma investigação tanto emocional quanto judicial.
A trama começa com a morte de Samuel (Samuel Theis), encontrado na neve, do lado de fora da casa onde vivia com sua esposa Sandra (Sandra Hüller) e o filho de 11 anos, Daniel (Milo Machado-Graner), que possui deficiência visual.
Durante as apurações, a polícia conclui que se trata de uma morte suspeita, e a dúvida central é se Samuel cometeu suicídio ou se foi assassinado.
A principal suspeita passa a ser Sandra, que é indiciada. Entre o julgamento e a vida pessoal, ela se vê no centro de um conflito ainda mais delicado: a única testemunha do caso é o próprio filho.
O filme que está disponível na Prime Video, transita entre sentimentos de desconfiança e luto, enquanto cenas de depoimentos e flashbacks intensificam a experiência do espectador, mantendo-o imerso até o desfecho em busca da verdade.
Confira trailer:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes