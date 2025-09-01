Menu
CINEINSITE
VEM AÍ!

Qual o preço de ‘Hollow Knight: Silksong’, jogo mais aguardado do ano?

Jogo será lançado na próxima quinta-feira, 4

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

01/09/2025 - 15:45 h
Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong -

Um dos games mais aguardados do ano, ‘Hollow Knight: Silksong’ será lançado em 4 de setembro, após quase sete anos de muitas expectativas. O jogo chega para PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series X|S, Nintendo Switch 1 e 2, e PC.

O Team Cherry, estúdio responsável por Hollow Knight e agora Silksong, confirmou, depois do vazamento da semana passada, que o preço do jogo será US$ 19.99 nos EUA, ou EUR €19.99 e JPY ¥2300 na Europa e Japão, respectivamente. Ainda não há uma confirmação do valor em reais.

Porém, é possível palpitar que o jogo deve custar entre R$ 100 e R$ 120, a depender da conversão de cada loja. O PSX Brasil relembra que jogos de US$ 19.99 normalmente saem na PSN por R$ 114,90, mas é possível que o valor seja diferente em plataformas como Steam, onde US$ 19.99 tipicamente vira R$ 59,90 e Nintendo eShop, onde essa faixa em dólar normaalmente fica entre R$ 108 e R$ 120.

É importante ressaltar que no Xbox e PC, o jogo estará disponível sem custo adicional para assinantes do GamePass.

O primeiro Hollow Knight chegou por US$ 15 em praticamente todas as plataformas. No Steam, esse valor se converteu para R$ 27,99 na época. Atualmente, o jogo segue com o mesmo preço no Steam, Nintendo eShop, PlayStation Store e Xbox Store, mas a conversão mudou.

O jogo sai pelos seguintes valores em cada plataforma (sem levar em consideração as atuais promoções):

  • PC: R$ 46,99
  • PlayStation 4 e 5: R$ 85,50
  • Xbox One e Series X|S: R$ 57,45
  • Nintendo eShop: R$ 27,99

Levando em consideração as expectativas em torno do jogo, é possível especular também que o Silksong será lançado por algo entre US$ 30 e US$ 40. Esses valores convertidos ficam entre entre R$ 150 e R$ 200 no Brasil.

Lançamento

Hollow Knight: Silksong ficará disponível às 11h da manhã do Brasil no dia 4 de setembro.

Assista ao trailer de Hollow Knight: Silksong’:

x