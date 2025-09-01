The Rock perde 30 kg e choca público; veja antes e depois

Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ator Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock, surpreendeu os seus fãs ao surgir com uma aparência diferente após perder 30 kg. Ele está se preparando para atuar no filme ‘Coração de Lutador: The Smashing Machine’, longa-metragem dirigido por Benny Safdie, e emagreceu bastante.

Segundo o site The Times of India, The Rock saiu de 136 kg para 109 kg. Em entrevista ao NY Post, o ator falou sobre o esforço para viver o lutador de MMA Mark Kerr no novo filme. “Este é o seu caminho, é isso que você faz e é isso que Hollywood quer que você faça”.

O novo visual de Dwayne Johnson viralizou nas redes sociais. Os internautas comentaram bastante sobre a transformação no visual do ator. “Nossa, ele está tão diferente”, escreveu um fã. “O que aconteceu com o The Rock?”, perguntou um perfil. “Uau”, comentou outro. “Ele perdeu muito peso”, chocou-se mais um.

Veja o antes e depois:

The Rock antes | Foto: Reprodução | Redes Sociais

The Rock depois | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Johnson vai interpretar Mark Kerr em ‘Coração de Lutador: The Smashing Machine’, duas vezes campeão de peso-pesado no UFC, no projeto que Safdie vai escrever e dirigir. Os dois estão trabalhando juntos no projeto desde 2019.

O filme explora a ascensão de Mark Kerr no mundo das artes marciais mistas, destacando suas conquistas no ringue e os desafios pessoais fora dele, incluindo lutas contra o vício e problemas conjugais. A narrativa se aprofunda nas complexidades da vida de um atleta de alto nível, mostrando suas batalhas internas e externas.

O longa chegará em 16 de outubro no Brasil com distribuição da Diamond Films.

Assista ao trailer e veja pôster de ‘Coração de Lutador: The Smashing Machine’: