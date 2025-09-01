Menu
CINEINSITE
SURPREENDEU

The Rock perde 30 kg e choca público; veja antes e depois

The Rock surpreendeu com o novo visual

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

01/09/2025 - 14:29 h
Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock
Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock -

O ator Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock, surpreendeu os seus fãs ao surgir com uma aparência diferente após perder 30 kg. Ele está se preparando para atuar no filme ‘Coração de Lutador: The Smashing Machine’, longa-metragem dirigido por Benny Safdie, e emagreceu bastante.

Segundo o site The Times of India, The Rock saiu de 136 kg para 109 kg. Em entrevista ao NY Post, o ator falou sobre o esforço para viver o lutador de MMA Mark Kerr no novo filme. “Este é o seu caminho, é isso que você faz e é isso que Hollywood quer que você faça”.

Leia Também:

Só 5 episódios: a série de suspense que está bombando na Netflix
Os 6 melhores de filmes de todos os tempos para Arnold Schwarzenegger
123 filmes: a franquia mais longa da história do cinema tem recorde imbatível

O novo visual de Dwayne Johnson viralizou nas redes sociais. Os internautas comentaram bastante sobre a transformação no visual do ator. “Nossa, ele está tão diferente”, escreveu um fã. “O que aconteceu com o The Rock?”, perguntou um perfil. “Uau”, comentou outro. “Ele perdeu muito peso”, chocou-se mais um.

Veja o antes e depois:

  The Rock antes
    The Rock antes |
  The Rock depois
    The Rock depois |
The Rock antes The Rock depois

Johnson vai interpretar Mark Kerr em ‘Coração de Lutador: The Smashing Machine’, duas vezes campeão de peso-pesado no UFC, no projeto que Safdie vai escrever e dirigir. Os dois estão trabalhando juntos no projeto desde 2019.

O filme explora a ascensão de Mark Kerr no mundo das artes marciais mistas, destacando suas conquistas no ringue e os desafios pessoais fora dele, incluindo lutas contra o vício e problemas conjugais. A narrativa se aprofunda nas complexidades da vida de um atleta de alto nível, mostrando suas batalhas internas e externas.

O longa chegará em 16 de outubro no Brasil com distribuição da Diamond Films.

Assista ao trailer e veja pôster de ‘Coração de Lutador: The Smashing Machine’:

Pôster de ‘Coração de Lutador: The Smashing Machine’
Pôster de ‘Coração de Lutador: The Smashing Machine’ | Foto: Divulgação

x