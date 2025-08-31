Os 6 melhores de filmes de todos os tempos para Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger em Predador (1987) - Foto: Divulgação

Conhecido por clássicos de ação como O Exterminador do Futuro (1984), Predador (1987), Conan, o Bárbaro (1982) e Comando para Matar (1985), Arnold Schwarzenegger, 78, se consolidou como um dos maiores astros do cinema entre as décadas de 1980 e 1990.

Mas, quando a missão é escolher seus filmes favoritos, o ícone de Hollywood deixa claro que sua paixão vai além dos tiros e explosões que marcaram sua carreira.

Em entrevista ao portal Rotten Tomatoes, Schwarzenegger recebeu a tarefa de elencar cinco títulos que considera os melhores de todos os tempos. O ator, no entanto, se deu ao luxo de acrescentar um extra na lista. "Quero dizer, há tantos filmes excelentes na história que é muito difícil escolher um ou cinco", explicou.



O resultado reúne seis obras que, segundo ele, tiveram grande impacto pessoal e artístico.

Os 6 filmes favoritos de Arnold Schwarzenegger

E.T. O Extraterrestre (1982)

Um garoto solitário encontra um ser de outro planeta que ficou preso na Terra. Para evitar que ele seja capturado e usado como cobaia, o menino faz de tudo para protegê-lo. No decorrer dessa jornada, nasce entre eles uma amizade profunda e transformadora.



"Acho que E.T. foi uma forma totalmente nova de entretenimento. Toda aquela ideia de filmar do ponto de vista do E.T. E toda a ideia de ser um peixe fora d'água, foi tão bem feita. (Steven) Spielberg fez um trabalho espetacular nisso. Era literalmente para todos aproveitarem. Quero dizer, não importa — mulheres, homens, jovens, velhos —, todos podiam curtir esse filme", disse.

Titanic (1997)

Um artista pobre e uma jovem rica se conhecem e se apaixonam na fatídica viagem inaugural do Titanic em 1912. Embora esteja noiva do arrogante herdeiro de uma siderúrgica, a jovem desafia sua família e amigos em busca do verdadeiro amor.



"Titanic é simplesmente... a narrativa, a grandeza, os efeitos visuais... Desde o início foi simplesmente brilhante... cada personagem foi brilhantemente desenvolvido. O que é típico de (James) Cameron. Ele é muito bom nisso. Todo mundo conhece a história do Titanic e sabe que ele vai bater em um iceberg. Então, você espera o filme inteiro por aquele grande acidente; mas, enquanto isso, ele constrói todas essas histórias e todos os relacionamentos — todos os personagens diferentes e tudo mais. Tudo foi nota 10", afirmou.

O Poderoso Chefão (1972)

Após a Segunda Guerra Mundial, uma poderosa família mafiosa luta para consolidar seu domínio nos Estados Unidos. Quando uma tentativa de assassinato deixa o patriarca Vito Corleone gravemente ferido, seus filhos Sonny e Michael são forçados a assumir o controle do império, mergulhando em um mundo de poder, vingança e lealdade.



"Eu acho que quando se fala em filmes de ação, de história combinada com ação, se fala de O Poderoso Chefão. Novamente, personagens muito bem construídos. O Poderoso Chefão é, sem dúvida, um dos melhores do gênero", pontuou.

Westworld – Onde Ninguém Tem Alma (1973)

Peter Martin e John Blane decidem passar as férias em Delos, um parque futurista que recria a Roma Imperial, a Idade Média e o Velho Oeste, todos habitados por robôs programados para servir aos visitantes. Escolhendo o Velho Oeste, eles acreditam estar diante da aventura perfeita — até que uma falha técnica transforma os anfitriões em assassinos implacáveis. Agora, os dois amigos precisam lutar pela sobrevivência enquanto são caçados por um pistoleiro eletrônico incansável.



"Bem, esse não é — de certa forma — o filme mais conhecido, mas foi o que teve o impacto mais profundo em mim — o que me fez realmente me interessar em interpretar O Exterminador do Futuro. Porque Yul Brynner interpreta uma máquina que funciona mal, e é um filme muito bem feito, um filme muito bem escrito", disse.

A Noviça Rebelde (1965)

No fim da década de 1930, na Áustria, às vésperas da ascensão nazista, uma noviça que não se adapta às rígidas regras do convento é enviada para trabalhar como governanta na casa do capitão Von Trapp, viúvo e pai de sete filhos, criados sob disciplina militar. Sua presença transforma a rotina da família, devolvendo a alegria ao lar e conquistando o afeto das crianças. Aos poucos, porém, ela também se vê dividida entre sua vocação religiosa e o amor que nasce pelo capitão, que está prometido a uma rica baronesa.



"Então, A Noviça Rebelde é outro daqueles filmes que eu simplesmente adoro. Muito, muito divertido. Porque, sabe, é a Áustria: a música, o visual. Acho que foi realmente um filme com uma história muito interessante e que vendeu minha terra natal visualmente de uma forma espetacular", afirmou o ator.

Os Imperdoáveis (1992)

Quando a prostituta Delilah Fitzgerald é brutalmente atacada e morta, suas companheiras decidem oferecer uma recompensa por vingança, contrariando as ordens do xerife local, que não admite justiça pelas próprias mãos. A oferta atrai dois grupos de pistoleiros: um liderado pelo ex-fora da lei William Munny e outro pelo enigmático inglês Bob. Em busca do prêmio, eles entram em confronto entre si e com a autoridade da cidade, desencadeando uma sangrenta disputa de poder e redenção.



"Claro, eu nunca gosto de me limitar a cinco, então vamos colocar um sexto. Então, coloco Os Imperdoáveis. É claro que também é um desses filmes. Clint (Eastwood) é um ídolo meu. Sempre o idolatrei desde antes de vir para os Estados Unidos. Eu adorava seus filmes de faroeste e acompanhava sua carreira de perto, depois me tornei amigo dele e o admirei muito. Tremendamente habilidoso como produtor, como diretor, com a música que ele faz para seus filmes, a atuação, a direção — quero dizer, tudo. Então, ele é realmente um cara muito sólido. Ele se tornou uma espécie de gênio", finalizou/

