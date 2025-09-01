NO STREAMING
Só 5 episódios: a série de suspense que está bombando na Netflix
Produção mistura drama, sequestro e rivalidade em uma trama cheia de reviravoltas
Por Beatriz Santos
Uma nova produção britânica vem chamando a atenção dos assinantes da Netflix. A série Refém estreou no último dia 21 de agosto e rapidamente alcançou o top 10 de conteúdos mais assistidos da plataforma.
Com apenas cinco episódios, cada um com menos de 50 minutos, o título já é apontado como uma das melhores opções para maratonar de uma só vez.
Escrita e dirigida por Matt Charman, a obra combina suspense político, drama familiar e ação. A trama acompanha Abigail Dalton (Suranne Jones), primeira-ministra do Reino Unido, que enfrenta um momento delicado de sua carreira política em meio a uma crise de saúde pública: a escassez de medicamentos no sistema de saúde britânico. A situação se complica quando ela precisa pedir ajuda à presidente da França, Vivienne Toussaint (Julie Delpy).
Conflitos e ação
As tensões entre as líderes aumentam depois que Abigail critica a colega francesa em público, sem perceber que seu microfone estava ligado. Paralelamente, o drama se intensifica com o sequestro de Alex Anderson, marido de Abigail, interpretado por Ashley Thomas, durante uma missão dos Médicos Sem Fronteiras na Guiana Francesa.
A partir daí, começam a surgir ameaças, chantagens e mensagens criptografadas que ligam a crise política a um perigoso jogo de espionagem. A dinâmica lembra produções de sucesso como 24 Horas, prometendo reviravoltas, intrigas e ação intensa.
Elenco e recepção
Além das protagonistas Suranne Jones e Julie Delpy, o elenco conta com Corey Mylchreest e Lucian Msamati. A série já soma 82% de aprovação no Rotten Tomatoes, site que reúne críticas especializadas de cinema e TV, reforçando seu bom desempenho junto à crítica e ao público.
Com um ritmo ágil e uma trama envolvente, Refém mistura rivalidade política, dramas pessoais e sequestros em uma narrativa que prende a atenção do início ao fim.
