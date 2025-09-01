Menu
HOME > CINEINSITE
POLÊMICA

Snoop Dogg pede perdão por declaração homofóbica sobre filme da Disney

Rapper polemizou nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

01/09/2025 - 16:01 h
Artista pediu desculpas pelos comentários
Após polemizar nas redes sociais ao criticar o filme "Lightyear" e afirmar ter “medo de ir aos cinemas” pela presença de personagens LGBTQIA+, o rapper Snoop Dogg pediu desculpas pelos comentários e disse ter sido pego de surpresa.

“Fui pego de guarda baixa e não tinha resposta para os meus netos", declarou.

Ele ainda afirma que não soube lidar com a pergunta: "Todos os meus amigos gays sabem como é. Eles têm me ligado com muito amor. Erro meu por não saber responder a uma criança de seis anos. Me ensinem como aprender. Eu não sou perfeito.”

Antes disso, o artista contou que levou os netos para assistir ao filme e foi questionado: “Papa Snoop? Como ela teve um filho com outra mulher? Ela é uma mulher.” Diante da pergunta, ele admitiu ter pensado: “Ah, m**da. Eu não vim aqui para ver essa m**da. Eu só vim para ver um filme.”

Snoop Dogg também será tema de uma cinebiografia dirigida por Craig Brewer, com Jonathan Davids no papel principal.

snoop dogg

x