Cine SESI chega a Salvador com homenagem a Antônio Pitanga
Programação será aberta nesta terça-feira, 2, no SESI Casa Branca, com a presença do artista e exibição do filme
Chega à capital baiana, entre os dias 2 e 9 de setembro, a 2ª edição do Cine SESI. Com a presença do ator e diretor Antônio Pitanga, que será homenageado na celebração, a programação será aberta nesta terça-feira,2, às 19h, no Centro Cultural SESI Casa Branca.
No evento, será exibido o curta-metragem baiano Olhos de Cachoeira, dirigido por Adler Paz, sobre um escritor cego que decide voltar a escrever, estrelado por Pitanga.
O que é o Cine SESI?
O projeto é uma iniciativa da área de Cultura do SESI Bahia, em parceria com o SESI Departamento Nacional. A programação ocorrerá no Centro Cultural SESI Casa Branca e no Teatro SESI Rio Vermelho, com a realização de oficinas, debates, painéis e sessões de filmes e curtas-metragens.
Com programação gratuita, um dos destaques é a exibição, no dia 3 de setembro, às 19h, do filme A Bahia Me Fez Assim, do diretor baiano Sérgio Machado, projetado em um telão instalado no calçadão do Teatro SESI Rio Vermelho.
As inscrições podem ser feitas pelo link https://linktr.ee/cine.sesi?utm_source=linktree_profile_share<sid=c99d2975-569e-4feb-a32a-7e3a5c45bcea ou pelo Instagram do Centro Cultural SESI Casa Branca @sesicasabranca, para participar das oficinas e sessões de cinema.
Programação do Cine SESI
- 02/09 (Terça)
- 8h30 - 12h30 - SESI Casa Branca Oficina 1 – Crítica Cinematográfica (Ana do Carmo e Vilma Martins)
- 19h - SESI Casa Branca Abertura – Homenagem a Antonio Pitanga, filme Olhos de Cachoeira, Live Cinema, Coquetel2
- 03.09 (Quarta)- SESI Casa Branca
- 14h - Sessão Baianinha I – Curtas + Atividade lúdica com Larissa Fulana de Tal
- 15h15 - Sessão Além das Fronteiras I – Curtas + Debate com realizadores
- SESI Rio Vermelho
- 19h - Calçadão/Estacionamento - Sessão Além das Fronteiras II – Live Cinema, DJ RDD, Filme: A Bahia Me Fez Assim, direção Sérgio Machado
- 04/09 (Quinta) - SESI Casa Branca
- 14h - Sessões de curta + Atividade lúdica com Larissa Fulana de Tal
- 19h – Painel I – Incentivos para o audiovisual baiano
- 20h - Sessão Homenagem I – Antonio Pitanga
- 05/09 (Sexta) - SESI Casa Branca
- 8h30 – 12h30 - Oficina - Narrativa com Humor (Alan Miranda)
- 14h - Sessão de Curtas
- 15h15 - Sessão Homenagem II – O Pagador de Promessas
- 19h – Cineclube CBX: Primeiros passos do cinema baiano
- 20h - Sessão Outros Centros II – Curtas + Longa
- 06/09 (Sábado) - SESI Casa Branca
- 8h30 – 12h30 - Oficina – Direção de Fotografia (Leonardo Motta e Matheus Lima)
-SESI Rio Vermelho
- 8h30 – 12h30 – Oficina – Produção para Iniciantes (Rubian Melo)
- 08/09 (Segunda) - SESI Casa Branca
- 14h - Sessão Baianinha III – Curtas + Atividade lúdica com Larissa Fulana de Tal 15h15 - Sessão Além das Fronteiras IV – Trampolim do Forte
- 19h – Painel: “Quero fazer cinema, por onde começar?”
- 20h - Sessão Outros Centros III – Curtas + Longa + Debate com realizadores
- 09/09 (Terça)- SESI Casa Branca
- 15h – A Grande Feira + Debate
