Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CINEMA

Cine SESI chega a Salvador com homenagem a Antônio Pitanga

Programação será aberta nesta terça-feira, 2, no SESI Casa Branca, com a presença do artista e exibição do filme

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

01/09/2025 - 19:17 h
Programação será aberta nesta terça-feira,2, às 19h
Programação será aberta nesta terça-feira,2, às 19h -

Chega à capital baiana, entre os dias 2 e 9 de setembro, a 2ª edição do Cine SESI. Com a presença do ator e diretor Antônio Pitanga, que será homenageado na celebração, a programação será aberta nesta terça-feira,2, às 19h, no Centro Cultural SESI Casa Branca.

No evento, será exibido o curta-metragem baiano Olhos de Cachoeira, dirigido por Adler Paz, sobre um escritor cego que decide voltar a escrever, estrelado por Pitanga.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Snoop Dogg pede perdão por declaração homofóbica sobre filme da Disney
Qual o preço de ‘Hollow Knight: Silksong’, jogo mais aguardado do ano?
The Rock perde 30 kg e choca público; veja antes e depois

O que é o Cine SESI?

O projeto é uma iniciativa da área de Cultura do SESI Bahia, em parceria com o SESI Departamento Nacional. A programação ocorrerá no Centro Cultural SESI Casa Branca e no Teatro SESI Rio Vermelho, com a realização de oficinas, debates, painéis e sessões de filmes e curtas-metragens.

Com programação gratuita, um dos destaques é a exibição, no dia 3 de setembro, às 19h, do filme A Bahia Me Fez Assim, do diretor baiano Sérgio Machado, projetado em um telão instalado no calçadão do Teatro SESI Rio Vermelho.

>>> Horários, cinemas, sessões e mais: veja tudo o que está passando em Salvador no Cineinsite A TARDE

As inscrições podem ser feitas pelo link https://linktr.ee/cine.sesi?utm_source=linktree_profile_share&ltsid=c99d2975-569e-4feb-a32a-7e3a5c45bcea ou pelo Instagram do Centro Cultural SESI Casa Branca @sesicasabranca, para participar das oficinas e sessões de cinema.

Programação do Cine SESI

  • 02/09 (Terça)
  • 8h30 - 12h30 - SESI Casa Branca Oficina 1 – Crítica Cinematográfica (Ana do Carmo e Vilma Martins)
  • 19h - SESI Casa Branca Abertura – Homenagem a Antonio Pitanga, filme Olhos de Cachoeira, Live Cinema, Coquetel2
  • 03.09 (Quarta)- SESI Casa Branca
  • 14h - Sessão Baianinha I – Curtas + Atividade lúdica com Larissa Fulana de Tal
  • 15h15 - Sessão Além das Fronteiras I – Curtas + Debate com realizadores

- SESI Rio Vermelho

  • 19h - Calçadão/Estacionamento - Sessão Além das Fronteiras II – Live Cinema, DJ RDD, Filme: A Bahia Me Fez Assim, direção Sérgio Machado
  • 04/09 (Quinta) - SESI Casa Branca
  • 14h - Sessões de curta + Atividade lúdica com Larissa Fulana de Tal
  • 19h – Painel I – Incentivos para o audiovisual baiano
  • 20h - Sessão Homenagem I – Antonio Pitanga
  • 05/09 (Sexta) - SESI Casa Branca
  • 8h30 – 12h30 - Oficina - Narrativa com Humor (Alan Miranda)
  • 14h - Sessão de Curtas
  • 15h15 - Sessão Homenagem II – O Pagador de Promessas
  • 19h – Cineclube CBX: Primeiros passos do cinema baiano
  • 20h - Sessão Outros Centros II – Curtas + Longa
  • 06/09 (Sábado) - SESI Casa Branca
  • 8h30 – 12h30 - Oficina – Direção de Fotografia (Leonardo Motta e Matheus Lima)

-SESI Rio Vermelho

  • 8h30 – 12h30 – Oficina – Produção para Iniciantes (Rubian Melo)
  • 08/09 (Segunda) - SESI Casa Branca
  • 14h - Sessão Baianinha III – Curtas + Atividade lúdica com Larissa Fulana de Tal 15h15 - Sessão Além das Fronteiras IV – Trampolim do Forte
  • 19h – Painel: “Quero fazer cinema, por onde começar?”
  • 20h - Sessão Outros Centros III – Curtas + Longa + Debate com realizadores
  • 09/09 (Terça)- SESI Casa Branca
  • 15h – A Grande Feira + Debate

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cinema sesi bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Programação será aberta nesta terça-feira,2, às 19h
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

Programação será aberta nesta terça-feira,2, às 19h
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

Programação será aberta nesta terça-feira,2, às 19h
Play

Globo de Ouro: reação de atrizes que perderam para Fernanda Torres surpreende

Programação será aberta nesta terça-feira,2, às 19h
Play

VÍDEO: Fernanda Torres chega ao tapete vermelho do Globo de Ouro

x