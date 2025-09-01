Cine SESI chega a Salvador com homenagem a Antônio Pitanga

Programação será aberta nesta terça-feira,2, às 19h - Foto: Reprodução| Instagram

Chega à capital baiana, entre os dias 2 e 9 de setembro, a 2ª edição do Cine SESI. Com a presença do ator e diretor Antônio Pitanga, que será homenageado na celebração, a programação será aberta nesta terça-feira,2, às 19h, no Centro Cultural SESI Casa Branca.

No evento, será exibido o curta-metragem baiano Olhos de Cachoeira, dirigido por Adler Paz, sobre um escritor cego que decide voltar a escrever, estrelado por Pitanga.

O que é o Cine SESI?

O projeto é uma iniciativa da área de Cultura do SESI Bahia, em parceria com o SESI Departamento Nacional. A programação ocorrerá no Centro Cultural SESI Casa Branca e no Teatro SESI Rio Vermelho, com a realização de oficinas, debates, painéis e sessões de filmes e curtas-metragens.

Com programação gratuita, um dos destaques é a exibição, no dia 3 de setembro, às 19h, do filme A Bahia Me Fez Assim, do diretor baiano Sérgio Machado, projetado em um telão instalado no calçadão do Teatro SESI Rio Vermelho.

As inscrições podem ser feitas pelo link https://linktr.ee/cine.sesi?utm_source=linktree_profile_share<sid=c99d2975-569e-4feb-a32a-7e3a5c45bcea ou pelo Instagram do Centro Cultural SESI Casa Branca @sesicasabranca, para participar das oficinas e sessões de cinema.

Programação do Cine SESI

02/09 (Terça)

8h30 - 12h30 - SESI Casa Branca Oficina 1 – Crítica Cinematográfica (Ana do Carmo e Vilma Martins)

19h - SESI Casa Branca Abertura – Homenagem a Antonio Pitanga, filme Olhos de Cachoeira, Live Cinema, Coquetel2

03.09 (Quarta )- SESI Casa Branca

14h - Sessão Baianinha I – Curtas + Atividade lúdica com Larissa Fulana de Tal

15h15 - Sessão Além das Fronteiras I – Curtas + Debate com realizadores

- SESI Rio Vermelho

19h - Calçadão/Estacionamento - Sessão Além das Fronteiras II – Live Cinema, DJ RDD, Filme: A Bahia Me Fez Assim, direção Sérgio Machado

04/09 (Quinta) - SESI Casa Branca

14h - Sessões de curta + Atividade lúdica com Larissa Fulana de Tal

19h – Painel I – Incentivos para o audiovisual baiano

20h - Sessão Homenagem I – Antonio Pitanga

05/09 (Sexta) - SESI Casa Branca

8h30 – 12h30 - Oficina - Narrativa com Humor (Alan Miranda)

14h - Sessão de Curtas

15h15 - Sessão Homenagem II – O Pagador de Promessas

19h – Cineclube CBX: Primeiros passos do cinema baiano

20h - Sessão Outros Centros II – Curtas + Longa

06/09 (Sábado) - SESI Casa Branca

8h30 – 12h30 - Oficina – Direção de Fotografia (Leonardo Motta e Matheus Lima)

-SESI Rio Vermelho

8h30 – 12h30 – Oficina – Produção para Iniciantes (Rubian Melo)

08/09 (Segunda) - SESI Casa Branca

14h - Sessão Baianinha III – Curtas + Atividade lúdica com Larissa Fulana de Tal 15h15 - Sessão Além das Fronteiras IV – Trampolim do Forte

19h – Painel: “Quero fazer cinema, por onde começar?”

20h - Sessão Outros Centros III – Curtas + Longa + Debate com realizadores

09/09 (Terça) - SESI Casa Branca