Esse filme de guerra foi dirigido por um veterano de verdade

Cena de Tempo de Guerra - Foto: Divulgação

Quatro meses após sua estreia nos cinemas, um dos filmes de guerra mais intensos e comentados dos últimos anos está disponível no streaming. Tempo de Guerra se diferencia pela autenticidade: além do cineasta Alex Garland (Ex Machina, Guerra Civil), a direção foi dividida com Ray Mendoza, ex-fuzileiro naval norte-americano que participou de combates no Iraque e emprestou suas memórias para o roteiro.

A trama se passa em novembro de 2006, durante a Batalha de Ramadi, um dos episódios mais violentos do conflito. Um pelotão de forças especiais da Marinha (SEALs) é enviado para ocupar um prédio em área controlada pela Al Qaeda, com o objetivo de vigiar insurgentes. O que parecia uma missão de observação se transforma rapidamente em uma emboscada mortal.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Encurralados em um espaço limitado, os soldados precisam seguir protocolos militares enquanto enfrentam granadas, explosões e tiros incessantes. A evacuação se torna o único objetivo possível, mas escapar exige resistir a perdas dolorosas, traumas e ferimentos graves.



Realismo sem heroísmo

Desde o lançamento, a autenticidade do filme tem sido um dos aspectos mais elogiados pela crítica. As cenas são filmadas em tempo real, sem cortes que aliviem a tensão. A obra não romantiza a guerra nem cria heróis; em vez disso, coloca o espectador na pele de jovens soldados subjugados por uma realidade descontrolada.

Segundo os próprios atores, a proposta foi retratar o episódio “sem dramatização e elementos ficcionais”. Essa escolha faz com que o filme funcione quase como um registro documental, capaz de transmitir a dor, o medo e a exaustão que marcam a experiência de combate.

A contribuição de um veterano

Ray Mendoza, coautor e codiretor, lutou na Guerra do Iraque e se baseou em uma missão real de sua unidade para dar forma ao roteiro. Sua participação garante que protocolos, estratégias e até a relação entre os soldados fossem retratados com precisão. Esse olhar interno foi decisivo para transformar a produção em uma experiência visceral e imersiva.

O longa também chama atenção pelo elenco de peso. Joseph Quinn (Stranger Things), Kit Connor (Heartstopper), Charles Melton (Segredos de um Escândalo), Will Poulter (O Urso), Cosmo Jarvis (Xógum: A Gloriosa Saga do Japão) e D’Pharaoh Woon-A-Tai (Reservation Dogs) interpretam os soldados encurralados no fogo cruzado. O trabalho dos atores reforça o tom cru e emocional do longa, que destaca a vulnerabilidade de homens comuns em meio a uma guerra impiedosa.

Disponível no streaming

Agora disponível no catálogo do Prime Video, a obra oferece ao público a oportunidade de revisitar a Guerra do Iraque de uma forma rara no cinema: pela perspectiva de quem realmente esteve lá. Brutal, angustiante e realista, o filme coloca o espectador no centro da batalha e expõe, sem filtros, o impacto humano de uma missão que deu errado.