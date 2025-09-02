NO STREAMING
Esse filme de guerra foi dirigido por um veterano de verdade
Codirigido por veterano que viveu os combates, produção mostra a brutalidade da Guerra do Iraque sem filtros ou romantização
Por Beatriz Santos
Quatro meses após sua estreia nos cinemas, um dos filmes de guerra mais intensos e comentados dos últimos anos está disponível no streaming. Tempo de Guerra se diferencia pela autenticidade: além do cineasta Alex Garland (Ex Machina, Guerra Civil), a direção foi dividida com Ray Mendoza, ex-fuzileiro naval norte-americano que participou de combates no Iraque e emprestou suas memórias para o roteiro.
A trama se passa em novembro de 2006, durante a Batalha de Ramadi, um dos episódios mais violentos do conflito. Um pelotão de forças especiais da Marinha (SEALs) é enviado para ocupar um prédio em área controlada pela Al Qaeda, com o objetivo de vigiar insurgentes. O que parecia uma missão de observação se transforma rapidamente em uma emboscada mortal.
Leia Também:
Encurralados em um espaço limitado, os soldados precisam seguir protocolos militares enquanto enfrentam granadas, explosões e tiros incessantes. A evacuação se torna o único objetivo possível, mas escapar exige resistir a perdas dolorosas, traumas e ferimentos graves.
Realismo sem heroísmo
Desde o lançamento, a autenticidade do filme tem sido um dos aspectos mais elogiados pela crítica. As cenas são filmadas em tempo real, sem cortes que aliviem a tensão. A obra não romantiza a guerra nem cria heróis; em vez disso, coloca o espectador na pele de jovens soldados subjugados por uma realidade descontrolada.
Segundo os próprios atores, a proposta foi retratar o episódio “sem dramatização e elementos ficcionais”. Essa escolha faz com que o filme funcione quase como um registro documental, capaz de transmitir a dor, o medo e a exaustão que marcam a experiência de combate.
A contribuição de um veterano
Ray Mendoza, coautor e codiretor, lutou na Guerra do Iraque e se baseou em uma missão real de sua unidade para dar forma ao roteiro. Sua participação garante que protocolos, estratégias e até a relação entre os soldados fossem retratados com precisão. Esse olhar interno foi decisivo para transformar a produção em uma experiência visceral e imersiva.
O longa também chama atenção pelo elenco de peso. Joseph Quinn (Stranger Things), Kit Connor (Heartstopper), Charles Melton (Segredos de um Escândalo), Will Poulter (O Urso), Cosmo Jarvis (Xógum: A Gloriosa Saga do Japão) e D’Pharaoh Woon-A-Tai (Reservation Dogs) interpretam os soldados encurralados no fogo cruzado. O trabalho dos atores reforça o tom cru e emocional do longa, que destaca a vulnerabilidade de homens comuns em meio a uma guerra impiedosa.
Disponível no streaming
Agora disponível no catálogo do Prime Video, a obra oferece ao público a oportunidade de revisitar a Guerra do Iraque de uma forma rara no cinema: pela perspectiva de quem realmente esteve lá. Brutal, angustiante e realista, o filme coloca o espectador no centro da batalha e expõe, sem filtros, o impacto humano de uma missão que deu errado.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes