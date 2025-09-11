Netflix anuncia filme sobre série de sucesso e anima fãs

Sintonia retrata a vida de três jovens da periferia de São Paulo - Foto: Reprodução | Netflix

Após o sucesso da série brasileira Sintonia, a Netflix confirmou o início das gravações do spin-off da produção. O filme dará continuidade à trajetória de Nando (Christian Malheiros), um dos protagonistas da trama.

“Salve, família: o N.D. da V.A. está na pista. As gravações do filme de Sintonia, spin-off que vai dar continuidade à trajetória de Nando, já estão em produção”, anunciou a plataforma.

Série Sintonia

A história, protagonizada por Christian Malheiros (Nando), Bruna Mascarenhas (Rita) e Jottapê (Doni), retrata a vida de três jovens da periferia de São Paulo.

Entre o funk, as drogas, a violência e a religião, o público acompanha os desafios e sonhos dos amigos em busca de sucesso. O longa tem direção de Johnny Araújo.

Até o momento, a Netflix não divulgou a data de estreia.