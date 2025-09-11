7 cinebiografias de músicos brasileiros que você precisa assistir

Raul Seixas recebeu sua homenagem em forma de filme - Foto: Reprodução | Globoplay

O fim de semana está se aproximando e a programação para os fãs de música já está garantida, pois nesta terça-feira, 9, estreou o documentário Ritas no Globoplay. O filme resume parte dos 75 anos de vida da cantora Rita Lee, que faleceu em maio de 2023.

Entretanto, não é só a musa do rock brasileiro que possui sua autobiografia disponível para os assinantes da plataforma de streaming da TV Globo. O catálogo de produções sobre a vida de cantores brasileiros conta com uma série de opções, para todos os gostos e gêneros.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Dentre os grandes nomes estão Tim Maia, Elis Regina, Gal Costa, Belo, Clara Nunes e o soteropolitano Raul Seixas, o pai do rock brasileiro e eterno “maluco beleza”.

Confira a lista:

Sandy & Junior: A História

Com 7 episódios, a série conta detalhes da história dos irmãos que conquistaram uma legião de fãs por todo o Brasil no início dos anos 90.

Belo: Perto Demais da Luz

A minissérie revela os bastidores da vida do pagodeiro Belo, expondo imagens de acervo, depoimentos de participações especiais e hits consagrados ao longo dos seus mais de 30 anos de carreira.

Meu Nome é Gal

Protagonizado por Sophie Charlotte, o filme biográfico de Gal Costa revela a trajetória da cantora que é conhecida como um ícone da MPB.

Minha Fama de Mau

A história de Erasmo Carlos é contada de forma especial neste filme, protagonizado por Chay Suede. A trama retrata a paixão do artista pelo rock e passeia pelo início da carreira dele, com o sucesso da Jovem Guarda, ao lado de Roberto Carlos e Wanderléa.

Vale Tudo com Tim Maia

Com apenas três episódios, a série aborda todas as facetas de Tim Maia, resgatando imagens inéditas de shows e entrevistas raras sobre a vida do cantor.

Elis: Viver é Melhor Que Sonhar

Protagonizada por Andrea Horta, a minissérie de quatro episódios mistura cenas originais da cinebiografia de sucesso, Elis, material documental e novas cenas de ficção, dando mais emoção à trama.

Raul Seixas: Eu Sou

Estrelada pelos irmãos Júlio e Ravel Andrade, que se alternam no papel principal, a série de oito episódios conta detalhes da vida do pai do rock brasileiro.