PARA MARATONAR

Apenas 10 episódios: essa é a melhor minissérie da Netflix

Essa história fechada em dez episódios conquistou público e crítica, superando produções famosas e deixando marcas na plataforma

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

13/09/2025 - 15:56 h
A Maldição da Residência Hill é a melhor minissérie da Netflix
A Maldição da Residência Hill é a melhor minissérie da Netflix

Nem Bebê Rena, nem Adolescência: a produção mais lembrada e aclamada do catálogo da Netflix quando o assunto é minissérie veio em 2018 e, desde então, nunca perdeu o posto.

Exibida em apenas dez episódios, A Maldição da Residência Hill, criada por Mike Flanagan, foi descrita como uma das melhores histórias de fantasmas já feitas para a televisão, equilibrando tensão, drama familiar e atmosfera sombria em um enredo impecável.

Nos últimos anos, a plataforma consolidou espaço não só com séries de várias temporadas, mas também com minisséries que entregam narrativas completas, sem a espera por renovações.

Esse formato conquistou um público que prefere histórias com início, meio e fim bem definidos, e Residência Hill continua sendo a produção mais marcante desse estilo.

Baseada no clássico literário de Shirley Jackson, a trama acompanha cinco irmãos que, na infância, enfrentaram experiências traumáticas na misteriosa Residência Hill. Anos depois, já adultos, o passado volta à tona com a morte de um dos membros da família em circunstâncias sobrenaturais. Para enfrentar seus demônios internos, eles precisam encarar tanto os fantasmas da mansão quanto os dilemas pessoais que carregam desde crianças.

A narrativa alterna entre dois períodos: o tempo em que a família viveu na casa amaldiçoada e o presente, marcado pelas consequências das lembranças. Os flashbacks aprofundam o mistério e revelam gradualmente os acontecimentos que moldaram os personagens.

O elenco reúne nomes como Michiel Huisman, Carla Gugino, Henry Thomas, Oliver Jackson-Cohen, Victoria Pedretti e outros, que entregam atuações elogiadas.

Veja o trailer:

Do mesmo criador: a atmosfera sombria de Bly Manor

Após o sucesso estrondoso, Flanagan retornou em 2020 com A Maldição da Mansão Bly, segunda temporada da antologia The Haunting. Inspirada no clássico 'A Volta do Parafuso', de Henry James, a história se passa na Inglaterra de 1987.

Cena de A Maldição da Mansão de Bly
Cena de A Maldição da Mansão de Bly | Foto: Divulgação

Nela, a jovem governanta Dani Clayton (Victoria Pedretti) é contratada por Henry Wingrave (Henry Thomas) para cuidar de seus sobrinhos órfãos, Flora (Amelie Bea Smith) e Miles (Benjamin Evan Ainsworth), em uma antiga mansão. Conforme fenômenos estranhos começam a acontecer e o comportamento das crianças se torna cada vez mais inquietante, segredos obscuros emergem.

Apesar de compartilhar equipe criativa e parte do elenco com Residência Hill, Mansão Bly não é uma continuação direta. Ela mantém o clima de suspense e profundidade emocional que marcou seu antecessor, oferecendo outra narrativa independente e igualmente cativante.

O impacto de Residência Hill abriu caminho para novas parcerias entre Flanagan e a Netflix, consolidando seu nome como referência no terror televisivo.

Veja o trailer:

