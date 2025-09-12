5 séries da Netflix para maratonar neste fim de semana

Plataforma de streaming segue apostando em séries com narrativas envolventes - Foto: Divulgação

O fim de semana chegou, e para quem pretende relaxar sem abrir mão de boas histórias, a Netflix oferece um catálogo variado que mistura tensão, emoção e reviravoltas surpreendentes. São séries capazes de prender o espectador do começo ao fim, seja com tramas policiais complexas, investigações sombrias ou enredos que exploram o lado mais obscuro da mente humana.

Nos últimos anos, a plataforma consolidou-se como uma das maiores referências em produções originais de qualidade. Séries de suspense psicológico e dramas sombrios, em especial, ganharam destaque e conquistaram uma legião de fãs, provando a força das narrativas que desafiam expectativas e entregam muito além do entretenimento básico.

Para quem gosta de mergulhar em mundos instigantes, estas escolhas trazem diversidade de estilos e abordagens: desde produções intensas e realistas até experimentais e visualmente ousadas.



As histórias exploram questões humanas profundas e apresentam personagens complexos, construindo experiências que permanecem na mente do espectador mesmo depois de os créditos subirem.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE selecionou cinco séries da Netflix que prometem transformar seu fim de semana em uma maratona inesquecível!

3 séries para assistir agora na Netflix

Mindhunter

Cena de Mindhunter | Foto: Divulgação

Estados Unidos, 1977. Os agentes do FBI Holden Ford (Jonathan Groff) e Bill Tench (Holt McCallany) iniciam uma investigação pioneira para compreender a mente de assassinos em série.



Para construir o primeiro estudo criminal desse tipo, eles precisam enfrentar o ceticismo da própria agência, conquistar a confiança de criminosos brutais e mergulhar profundamente na psicologia de alguns dos mais perigosos assassinos da história. Série baseada em fatos reais.

Refém

Cena de Refém | Foto: Divulgação

Série acompanha a primeira-ministra britânica Abigail (Suranne Jones), que vê sua vida virar de cabeça para baixo quando seu marido é sequestrado. Ao mesmo tempo, a presidente francesa (Julie Delpy) passa a receber ameaças e chantagens que colocam em risco a segurança internacional.



Em meio a tensões políticas e rivalidades históricas, as duas líderes precisam deixar as diferenças de lado, unir forças e enfrentar uma decisão devastadora para deter quem está por trás da conspiração.

The Sinner

Cena da primeira temporada de The Sinner | Foto: Divulgação

The Sinner é uma série antológica (cada temporada uma história diferente) que investiga os mistérios por trás de crimes aparentemente inexplicáveis. A cada temporada, acompanhamos o detetive Harry Ambrose (Bill Pullman), um investigador experiente que precisa ir além das evidências para desvendar segredos profundamente enterrados.



Na primeira temporada, Ambrose se depara com o caso de Cora (Jessica Biel), uma mulher comum que, sem motivo aparente, comete um ataque brutal em plena praia, e não consegue explicar o porquê. À medida que mergulha na mente de Cora, Ambrose descobre que nada é tão simples quanto parece, e que cada crime esconde verdades perturbadoras.

Maniac

Cena de Maniac | Foto: Divulgação

A série acompanha Annie Landsberg (Emma Stone) e Owen Milgrim (Jonah Hill), dois desconhecidos marcados por vidas turbulentas que participam de uma arriscada experiência farmacêutica. O que começa como um teste inovador para curar traumas emocionais rapidamente os transporta por realidades surreais e mundos fantásticos, desafiando suas percepções e revelando verdades profundas sobre si mesmos.



Missa da Meia-Noite

Cena de Missa da Meia-Noite | Foto: Divulgação

Série acompanha Riley Flynn (Zach Gilford), que retorna à isolada ilha de Crockett carregando um passado sombrio do qual nunca conseguiu escapar. Quando o carismático e enigmático padre Paul (Hamish Linklater) chega à pequena comunidade costeira, eventos milagrosos e presságios inquietantes começam a transformar a vida dos moradores.



À medida que o destino de Riley se entrelaça com o do novo religioso, a fé, o medo e segredos enterrados desencadeiam tensões que ameaçam dividir a ilha para sempre.