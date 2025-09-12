Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SUCESSO

Série de ficção científica ganha quarta temporada e anima fãs

Streaming anuciou a continuação da trama nesta sexta-feira,12

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

12/09/2025 - 17:25 h
Anúncio foi feito simultaneamente ao encerramento da última temporada da série
Anúncio foi feito simultaneamente ao encerramento da última temporada da série -

Essa série de ficção científica se tornou famosa pela sua evolução ao longo das temporadas. Nesta sexta-feira, 12, a Apple TV+ divulgou a renovação da série Fundação para a quarta temporada. O anúncio foi feito simultaneamente ao encerramento da terceira temporada.

O elenco, que conta com Jared Harris, Lee Pace e Lou Llobell, estará de volta na próxima temporada. Em comunicado oficial, os produtores destacaram a satisfação em dar continuidade à história da série.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

3 filmes novos da Netflix para este fim de semana
7 cinebiografias de músicos brasileiros que você precisa assistir
Nova série mostra a verdade por trás do maior erro da indústria farmacêutica do Brasil

"Estamos ansiosos para dar continuidade à narrativa carregada de emoção que definiu as três primeiras temporadas da série e trabalhar ao lado de alguns dos parceiros criativos mais talentosos e apaixonados da indústria" dizia a nota.

Reação dos internautas

A notícia animou os fãs que acompanham a trama desde 2021, e eles movimentaram as redes sociais com a novidade.

>>> Horários, cinemas, sessões e mais: veja tudo o que está passando em Salvador no Cineinsite A TARDE

“Melhor série de todas, finalmente renovada! Quero pra ontem”, afirmou um internauta. Outro comentou: “A melhor de todas, portal.” Um terceiro destacou: “Graças a Deus, essa série é uma das mais bem produzidas que já assisti, na moral.”

Confira trailer:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

apple tv cinema

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Anúncio foi feito simultaneamente ao encerramento da última temporada da série
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

Anúncio foi feito simultaneamente ao encerramento da última temporada da série
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

Anúncio foi feito simultaneamente ao encerramento da última temporada da série
Play

Globo de Ouro: reação de atrizes que perderam para Fernanda Torres surpreende

Anúncio foi feito simultaneamente ao encerramento da última temporada da série
Play

VÍDEO: Fernanda Torres chega ao tapete vermelho do Globo de Ouro

x