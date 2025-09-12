Série de ficção científica ganha quarta temporada e anima fãs

Anúncio foi feito simultaneamente ao encerramento da última temporada da série - Foto: Reprodução| Apple TV+

Essa série de ficção científica se tornou famosa pela sua evolução ao longo das temporadas. Nesta sexta-feira, 12, a Apple TV+ divulgou a renovação da série Fundação para a quarta temporada. O anúncio foi feito simultaneamente ao encerramento da terceira temporada.

O elenco, que conta com Jared Harris, Lee Pace e Lou Llobell, estará de volta na próxima temporada. Em comunicado oficial, os produtores destacaram a satisfação em dar continuidade à história da série.

"Estamos ansiosos para dar continuidade à narrativa carregada de emoção que definiu as três primeiras temporadas da série e trabalhar ao lado de alguns dos parceiros criativos mais talentosos e apaixonados da indústria" dizia a nota.

Reação dos internautas

A notícia animou os fãs que acompanham a trama desde 2021, e eles movimentaram as redes sociais com a novidade.

“Melhor série de todas, finalmente renovada! Quero pra ontem”, afirmou um internauta. Outro comentou: “A melhor de todas, portal.” Um terceiro destacou: “Graças a Deus, essa série é uma das mais bem produzidas que já assisti, na moral.”

