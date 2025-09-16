LISTA
Os 10 melhores filmes de Robert Redford, ator que morreu aos 89 anos
Robert Redford deixou um legado icônico em Hollywood
Por Edvaldo Sales
O ator e cineasta Robert Redford, vencedor do Oscar e considerado uma lenda de Hollywood, morreu aos 89 anos. O artista construiu uma carreira repleta de sucessos, com filmes que se tornaram clássicos, como ‘Butch Cassidy’, ‘Golpe de Mestre’ e ‘Todos os Homens do Presidente’, entre outros.
Para quem deseja fazer uma maratona dos longas ou conhecer um pouco mais os trabalhos de Robert Redford, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com os dez melhores filmes da carreira do ator. Confira abaixo:
Os 10 melhores filmes de Robert Redford:
1. Butch Cassidy (1969)
Dirigido por George Roy Hill, esse faroeste tem Redford interpretando o bandido Sundance Kid, ao lado de Paul Newman, no papel de Butch Cassidy. O filme se tornou referência no gênero e projetou a dupla como uma das parcerias mais memoráveis de Hollywood.
Onde assistir: Disney+
2. Golpe de Mestre (1973)
Também em parceria com Newman, em Golpe de Mestre, Robert Redford viveu Johnny Hooker, um golpista envolvido em um elaborado esquema de trapaça. A produção conquistou sete Oscars e consolidou o astro como um dos principais nomes da época.
Onde assistir: Prime Video
3. Nosso Amor de Ontem (1973)
Depois de Golpe de Mestre, Redford engatou uma sequência de projetos grandiosos. Em ‘Nosso Amor de Ontem’, ele é colocado em um romance com Barbra Streisand, cantora e atriz que fez clássicos como ‘Nasce Uma Estrela’ (1976).
Onde assistir: Prime Video
4. O Grande Gatsby (1974)
Já em ‘O Grande Gatsby’, ele é transformado na própria encarnação do anti-herói do romancista F. Scott Fitzgerald. O elenco também contou com Mia Farrow, que interpretou Daisy.
Onde assistir: Prime Video
5. Todos os Homens do Presidente (1976)
Em Todos os Homens do Presidente, Robert Redfordi interpretou o jornalista Bob Woodward, que, junto de Carl Bernstein (Dustin Hoffman), investigou o escândalo de Watergate. O longa é considerado um dos filmes políticos mais influentes da história.
Onde assistir: HBO Max
6. Um Homem Fora de Série (1984)
O longa colocou Redford como um fenômeno do beisebol de meia-idade, marcando sua transição para papéis mais maduros.
Onde assistir: HBO Max
7. Entre Dois Amores (1985)
Entre Dois Amores trouxe Redford e Meryl Streep num romance ambientado na África. O filme venceu ganhou Oscars (incluindo Melhor Filme).
Onde assistir: Prime Video
8. Proposta Indecente (1991)
Em ‘Proposta Indecente’, o ator vive um milionário que abala a relação de um jovem casal (Woody Harrelson e Demi Moore) ao oferecer dinheiro por uma noite com a esposa.
Onde assistir: Prime Video
9. Jogo de Espiões (2001)
Em ‘Jogo de Espiões’, ele é colocado ao lado de Brad Pitt, que muitos consideravam seu sucessor, em uma trama de espionagem intrincada.
Onde assistir: Prime Video
10. Capitão América: O Soldado Invernal (2014)
Entre seus papéis mais recentes, vale destaque a participação no MCU como o vilão Alexander Pierce, em Capitão América: O Soldado Invernal (2014).
Onde assistir: Disney+
A morte
Segundo o New York Times, a morte de Robert Redford foi confirmada nesta terça-feira, 16, por Cindi Berger, diretora executiva da empresa de publicidade Rogers & Cowan PMK. Ela disse que ele morreu durante o sono, mas a causa não foi especificada.
Além do trabalho no cinema, Redford também atuou como produtor e ativista. Ele fundou o Instituto Sundance, que mais tarde deu origem ao Festival de Sundance, uma das principais vitrines do cinema independente mundial.
Redford não era adepto à exposição e preferia viver recluso em um rancho isolado, em Utah. Ele foi um dos primeiros atores a ficar conhecido por seu ativismo ambiental — apesar de não gostar do rótulo “ativista”.
O ator, que era engajado em causas ambientais e sociais, se tornou referência por unir sucesso artístico com compromisso cultural e político, sendo reconhecido como um dos grandes nomes da sétima arte.
Em 2018, ele anunciou sua aposentadoria da carreira de ator. Em ‘O Velho e a Arma’, seu último filme na frente das câmeras, ele interpretou Forrest Tucker, um assaltante em seus últimos dias de carreira.
