Os 10 melhores filmes de Robert Redford, ator que morreu aos 89 anos

Robert Redford em 'Todos os Homens do Presidente' (1976) - Foto: Divulgação

O ator e cineasta Robert Redford, vencedor do Oscar e considerado uma lenda de Hollywood, morreu aos 89 anos. O artista construiu uma carreira repleta de sucessos, com filmes que se tornaram clássicos, como ‘Butch Cassidy’, ‘Golpe de Mestre’ e ‘Todos os Homens do Presidente’, entre outros.

Para quem deseja fazer uma maratona dos longas ou conhecer um pouco mais os trabalhos de Robert Redford, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com os dez melhores filmes da carreira do ator. Confira abaixo:

Os 10 melhores filmes de Robert Redford:

1. Butch Cassidy (1969)

Dirigido por George Roy Hill, esse faroeste tem Redford interpretando o bandido Sundance Kid, ao lado de Paul Newman, no papel de Butch Cassidy. O filme se tornou referência no gênero e projetou a dupla como uma das parcerias mais memoráveis de Hollywood.

Onde assistir: Disney+

Robert Redford em 'Butch Cassidy' (1969) | Foto: Divulgação

2. Golpe de Mestre (1973)

Também em parceria com Newman, em Golpe de Mestre, Robert Redford viveu Johnny Hooker, um golpista envolvido em um elaborado esquema de trapaça. A produção conquistou sete Oscars e consolidou o astro como um dos principais nomes da época.

Onde assistir: Prime Video

3. Nosso Amor de Ontem (1973)

Depois de Golpe de Mestre, Redford engatou uma sequência de projetos grandiosos. Em ‘Nosso Amor de Ontem’, ele é colocado em um romance com Barbra Streisand, cantora e atriz que fez clássicos como ‘Nasce Uma Estrela’ (1976).

Onde assistir: Prime Video

4. O Grande Gatsby (1974)

Já em ‘O Grande Gatsby’, ele é transformado na própria encarnação do anti-herói do romancista F. Scott Fitzgerald. O elenco também contou com Mia Farrow, que interpretou Daisy.

Onde assistir: Prime Video

5. Todos os Homens do Presidente (1976)

Em Todos os Homens do Presidente, Robert Redfordi interpretou o jornalista Bob Woodward, que, junto de Carl Bernstein (Dustin Hoffman), investigou o escândalo de Watergate. O longa é considerado um dos filmes políticos mais influentes da história.

Onde assistir: HBO Max

6. Um Homem Fora de Série (1984)

O longa colocou Redford como um fenômeno do beisebol de meia-idade, marcando sua transição para papéis mais maduros.

Onde assistir: HBO Max

7. Entre Dois Amores (1985)

Entre Dois Amores trouxe Redford e Meryl Streep num romance ambientado na África. O filme venceu ganhou Oscars (incluindo Melhor Filme).

Onde assistir: Prime Video

8. Proposta Indecente (1991)

Em ‘Proposta Indecente’, o ator vive um milionário que abala a relação de um jovem casal (Woody Harrelson e Demi Moore) ao oferecer dinheiro por uma noite com a esposa.

Onde assistir: Prime Video

9. Jogo de Espiões (2001)

Em ‘Jogo de Espiões’, ele é colocado ao lado de Brad Pitt, que muitos consideravam seu sucessor, em uma trama de espionagem intrincada.

Onde assistir: Prime Video

10. Capitão América: O Soldado Invernal (2014)

Entre seus papéis mais recentes, vale destaque a participação no MCU como o vilão Alexander Pierce, em Capitão América: O Soldado Invernal (2014).

Onde assistir: Disney+

Robert Redford em 'Capitão América: O Soldado Invernal' (2014) | Foto: Divulgação

A morte

Segundo o New York Times, a morte de Robert Redford foi confirmada nesta terça-feira, 16, por Cindi Berger, diretora executiva da empresa de publicidade Rogers & Cowan PMK. Ela disse que ele morreu durante o sono, mas a causa não foi especificada.

Além do trabalho no cinema, Redford também atuou como produtor e ativista. Ele fundou o Instituto Sundance, que mais tarde deu origem ao Festival de Sundance, uma das principais vitrines do cinema independente mundial.

Redford não era adepto à exposição e preferia viver recluso em um rancho isolado, em Utah. Ele foi um dos primeiros atores a ficar conhecido por seu ativismo ambiental — apesar de não gostar do rótulo “ativista”.

O ator, que era engajado em causas ambientais e sociais, se tornou referência por unir sucesso artístico com compromisso cultural e político, sendo reconhecido como um dos grandes nomes da sétima arte.

Em 2018, ele anunciou sua aposentadoria da carreira de ator. Em ‘O Velho e a Arma’, seu último filme na frente das câmeras, ele interpretou Forrest Tucker, um assaltante em seus últimos dias de carreira.