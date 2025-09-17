Prime Video esconde joia cinematográfica que você precisa conhecer

O filme está disponível da plataforma de streaming - Foto: Divulgação | Prime Video

Engana-se quem pensa que todos os filmes bons das plataformas de streaming são apenas os que estão na lista de Top 10 mais assistidos do momento. O Prime Video possui uma produção marcada por muita ação e comédia, porém pouco comentada entre o público que consome a plataforma.

O filme em questão é Improvisação Perigosa, que conta a história de três atores fracassados em busca de reconhecimento. Entretanto, a coisa muda de figura quando os três se conhecem em uma aula de improviso e tem seus destinos modificados para sempre.

Os artistas (Kat, Marlon e Hugh) recebem uma proposta inusitada do policial Billings, que os convida para usarem suas habilidades de improvisação em missões secretas organizadas pela polícia, fingindo ser compradores de drogas em operações.

O que parecia simples e fácil no começo, se torna perigoso e os atores precisam sobreviver aos perigos oferecidos por criminosos investigados nestas operações, deixando o telespectador tenso e ao mesmo tempo o fazendo sorrir com a quantidade de piadas.

Elenco

O elenco do longa-metragem é composto por grandes nomes de Hollywood, como Orlando Bloom, Bryce Dallas Howard e Nick Mohammed, ex-participante de Ted Lasso, que dão vida ao trio de personagens principais.

A trama ainda possui os atores Sean Bean, Sonoya Mizuno, Paddy Considine, Ian McShane, Susannah Fielding e muitos outros.