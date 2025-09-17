Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVIDADE

Prime Video esconde joia cinematográfica que você precisa conhecer

O filme conta com um elenco de peso e uma trama envolvente

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

17/09/2025 - 22:07 h
O filme está disponível da plataforma de streaming
O filme está disponível da plataforma de streaming -

Engana-se quem pensa que todos os filmes bons das plataformas de streaming são apenas os que estão na lista de Top 10 mais assistidos do momento. O Prime Video possui uma produção marcada por muita ação e comédia, porém pouco comentada entre o público que consome a plataforma.

O filme em questão é Improvisação Perigosa, que conta a história de três atores fracassados em busca de reconhecimento. Entretanto, a coisa muda de figura quando os três se conhecem em uma aula de improviso e tem seus destinos modificados para sempre.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Audiovisual baiano em alta: presidente da FGM vê força de Salvador na disputa do Oscar
Esse filme da Netflix é perfeito para quem ama um romance teen
Open Air Brasil abre lote extra para show de Rachel Reis em Salvador

Os artistas (Kat, Marlon e Hugh) recebem uma proposta inusitada do policial Billings, que os convida para usarem suas habilidades de improvisação em missões secretas organizadas pela polícia, fingindo ser compradores de drogas em operações.

O que parecia simples e fácil no começo, se torna perigoso e os atores precisam sobreviver aos perigos oferecidos por criminosos investigados nestas operações, deixando o telespectador tenso e ao mesmo tempo o fazendo sorrir com a quantidade de piadas.

Elenco

O elenco do longa-metragem é composto por grandes nomes de Hollywood, como Orlando Bloom, Bryce Dallas Howard e Nick Mohammed, ex-participante de Ted Lasso, que dão vida ao trio de personagens principais.

A trama ainda possui os atores Sean Bean, Sonoya Mizuno, Paddy Considine, Ian McShane, Susannah Fielding e muitos outros.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

filme Prime Video

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O filme está disponível da plataforma de streaming
Play

Caminhão bate e destrói muro famoso no Pelourinho que foi cenário de 'Ó Paí Ó'

O filme está disponível da plataforma de streaming
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

O filme está disponível da plataforma de streaming
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

O filme está disponível da plataforma de streaming
Play

Globo de Ouro: reação de atrizes que perderam para Fernanda Torres surpreende

x