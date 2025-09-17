Audiovisual baiano em alta: presidente da FGM vê força de Salvador na disputa do Oscar

O presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro - Foto: Edvaldo Sales | Ag. A TARDE

Presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro celebrou a escolha de ‘O Agente Secreto’, dirigido por Kleber Mendonça Filho (‘Bacurau’) e protagonizado por Wagner Moura, para representar o Brasil na corrida pelo Oscar de Melhor Filme Internacional em 2026.

“Eu vejo como um movimento muito positivo do audiovisual brasileiro. A gente entrou em uma onda de reconhecimento internacional. Eu não considero nem fenômeno. Eu quero considerar como movimento”, destacou Guerreiro em entrevista concedida ao Portal A TARDE durante o I Painel Viva Cultura Salvador, que aconteceu nesta quarta-feira, 17, no Teatro Gregório de Mattos.

“‘Manas’ quase foi indicado, é um filme que está super destacado. O mercado está se abrindo muito, inclusive o mercado financiador, para o nosso audiovisual. Cada vez mais. Eu acho que é parte de um movimento. Acredito que ‘O Agente Secreto’ vai com chances. Agora, a gente não pode ficar comparando um com o outro. São dois filmes diferentes em momentos diferentes. É um movimento muito positivo do audiovisual no Brasil, que eu espero que permaneça forte e firme”, completou.

Impacto para o audiovisual de Salvador

Fernando Guerreiro afirmou que escolha por O Agente Secreto e a campanha para o Oscar, que tem Salvador como ponto importante, pode fortalecer ainda mais o audiovisual soteropolitano e o SalCine, primeiro plano de desenvolvimento do setor audiovisual do município.

“A gente já está movimentando bem o SalCine. Fechamos o arranjo regional. A prefeitura vai investir R$ 2 milhões e vai receber 5 vezes mais do governo federal. Toda hora a gente está com filme estreando, ganhando festival. O movimento do audiovisual está muito forte. Então, eu acho que a tendência é ampliar cada vez mais”, enfatizou.

Quem também falou sobre o assunto foi a titular da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), Ana Paula Matos. “Nós estamos com editais próprios, patrocínios, alguns festivais, desde mostra de festival de pessoas com deficiência ao cinema afro, até outras questões temáticas como da mulher”, listou.

“Mas, sobretudo, nós estamos ainda com uma MIP [Manifestação de Interesse Privado] fazendo avaliação do nosso polo de cinema. Nós temos o Film Commission, que é de fato uma forma que a gente tem para facilitar as locações, não só do cinema, mas de grandes comerciais ou de grandes obras de audiovisual”, detalhou a gestora.

Ana Paula Matos finalizou: “Nós estamos fortalecendo, criamos uma diretoria de economia criativa, cujo um dos principais pilares é o audiovisual e dentro do audiovisual o SalCine. É muito bom esse olhar, porque faz com que a sociedade se reconheça como produtora do audiovisual, como produtora de cinema e consuma essa arte.”