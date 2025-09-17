Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CENÁRIO FAVORÁVEL

Audiovisual baiano em alta: presidente da FGM vê força de Salvador na disputa do Oscar

Kleber Mendonça e Wagner Moura levam Salvador à corrida pelo Oscar com ‘O Agente Secreto’

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

17/09/2025 - 19:02 h
O presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro
O presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro -

Presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro celebrou a escolha de ‘O Agente Secreto’, dirigido por Kleber Mendonça Filho (‘Bacurau’) e protagonizado por Wagner Moura, para representar o Brasil na corrida pelo Oscar de Melhor Filme Internacional em 2026.

“Eu vejo como um movimento muito positivo do audiovisual brasileiro. A gente entrou em uma onda de reconhecimento internacional. Eu não considero nem fenômeno. Eu quero considerar como movimento”, destacou Guerreiro em entrevista concedida ao Portal A TARDE durante o I Painel Viva Cultura Salvador, que aconteceu nesta quarta-feira, 17, no Teatro Gregório de Mattos.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“‘Manas’ quase foi indicado, é um filme que está super destacado. O mercado está se abrindo muito, inclusive o mercado financiador, para o nosso audiovisual. Cada vez mais. Eu acho que é parte de um movimento. Acredito que ‘O Agente Secreto’ vai com chances. Agora, a gente não pode ficar comparando um com o outro. São dois filmes diferentes em momentos diferentes. É um movimento muito positivo do audiovisual no Brasil, que eu espero que permaneça forte e firme”, completou.

Leia Também:

Open Air Brasil abre lote extra para show de Rachel Reis em Salvador
Filme sobre Aleixo Belov representa a Bahia em festival nacional de documentários
Anti-Heróis do Udigrudi Baiano explode memórias do cinema rebelde da Bahia em Brasília

Impacto para o audiovisual de Salvador

Fernando Guerreiro afirmou que escolha por O Agente Secreto e a campanha para o Oscar, que tem Salvador como ponto importante, pode fortalecer ainda mais o audiovisual soteropolitano e o SalCine, primeiro plano de desenvolvimento do setor audiovisual do município.

“A gente já está movimentando bem o SalCine. Fechamos o arranjo regional. A prefeitura vai investir R$ 2 milhões e vai receber 5 vezes mais do governo federal. Toda hora a gente está com filme estreando, ganhando festival. O movimento do audiovisual está muito forte. Então, eu acho que a tendência é ampliar cada vez mais”, enfatizou.

Quem também falou sobre o assunto foi a titular da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), Ana Paula Matos. “Nós estamos com editais próprios, patrocínios, alguns festivais, desde mostra de festival de pessoas com deficiência ao cinema afro, até outras questões temáticas como da mulher”, listou.

“Mas, sobretudo, nós estamos ainda com uma MIP [Manifestação de Interesse Privado] fazendo avaliação do nosso polo de cinema. Nós temos o Film Commission, que é de fato uma forma que a gente tem para facilitar as locações, não só do cinema, mas de grandes comerciais ou de grandes obras de audiovisual”, detalhou a gestora.

Ana Paula Matos finalizou: “Nós estamos fortalecendo, criamos uma diretoria de economia criativa, cujo um dos principais pilares é o audiovisual e dentro do audiovisual o SalCine. É muito bom esse olhar, porque faz com que a sociedade se reconheça como produtora do audiovisual, como produtora de cinema e consuma essa arte.”

A titular da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), Ana Paula Matos
A titular da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), Ana Paula Matos | Foto: Edvaldo Sales | Ag. A TARDE

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

O Agente Secreto oscar wagner moura

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro
Play

Caminhão bate e destrói muro famoso no Pelourinho que foi cenário de 'Ó Paí Ó'

O presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

O presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

O presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro
Play

Globo de Ouro: reação de atrizes que perderam para Fernanda Torres surpreende

x