Esse filme da Netflix é perfeito para quem ama um romance teen

Para Todos os Garotos que Já Amei é perfeito para quem ama um bom romance jovem

Filmes e séries em que a protagonista se vê dividida entre dois amores vêm conquistando o público. Um exemplo é a série Verão que Mudou a Minha Vida, inspirada na obra de Jenny Han, que chegou ao fim na Prime Video após três temporadas.

Outro sucesso da autora é Para Todos os Garotos que Já Amei, perfeito para quem ama um bom romance jovem.

O que acontece em Para Todos os Garotos que Já Amei?

Na trama, o espectador acompanha a vida amorosa de Lara Jean (Lana Condor). Ela tem o hábito de escrever cartas para os garotos de quem já gostou, mas um dia sua irmã caçula encontra as cartas e as envia para cada garoto.

Logo, Lara Jean é confrontada por Peter Kavinsky (Noah Centineo), assim como pelos outros garotos. Em um momento em que seria confrontada por outro menino, ela beija Peter para despistá-lo. No entanto, Peter percebe que sua ex-namorada reage com ciúmes e decide propor um namoro falso com Lara Jean.

Lançado em 2018, com direção de Susan Johnson e estrelado por Lana Condor e Noah Centineo, o filme recebeu boas críticas, com 96% de aprovação no Rotten Tomatoes. O filme ainda conta com duas sequências, disponíveis na Netflix.