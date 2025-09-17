Menu
STREAMING

Esse filme da Netflix é perfeito para quem ama um romance teen

Entre beijos, ciúmes e um namoro falso, o filme conquista fãs de histórias adolescentes

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

17/09/2025 - 16:00 h
Para Todos os Garotos que Já Amei é perfeito para quem ama um bom romance jovem
Para Todos os Garotos que Já Amei é perfeito para quem ama um bom romance jovem

Filmes e séries em que a protagonista se vê dividida entre dois amores vêm conquistando o público. Um exemplo é a série Verão que Mudou a Minha Vida, inspirada na obra de Jenny Han, que chegou ao fim na Prime Video após três temporadas.

Outro sucesso da autora é Para Todos os Garotos que Já Amei, perfeito para quem ama um bom romance jovem.

O que acontece em Para Todos os Garotos que Já Amei?

Na trama, o espectador acompanha a vida amorosa de Lara Jean (Lana Condor). Ela tem o hábito de escrever cartas para os garotos de quem já gostou, mas um dia sua irmã caçula encontra as cartas e as envia para cada garoto.

Logo, Lara Jean é confrontada por Peter Kavinsky (Noah Centineo), assim como pelos outros garotos. Em um momento em que seria confrontada por outro menino, ela beija Peter para despistá-lo. No entanto, Peter percebe que sua ex-namorada reage com ciúmes e decide propor um namoro falso com Lara Jean.

>>> Horários, cinemas, sessões e mais: veja tudo o que está passando em Salvador no Cineinsite A TARDE

Lançado em 2018, com direção de Susan Johnson e estrelado por Lana Condor e Noah Centineo, o filme recebeu boas críticas, com 96% de aprovação no Rotten Tomatoes. O filme ainda conta com duas sequências, disponíveis na Netflix.

x