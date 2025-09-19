Menu
INDÚSTRIA DO ENTRETENIMENTO

Netflix planeja compra de gigante que pode mudar a indústria para sempre

Aquisição envolve uma das principais e mais tradicionais empresas de entretenimento do mundo

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

19/09/2025 - 14:58 h
Netflix planeja uma nova movimentação do mercado do audiovisual e do entretenimento
Netflix planeja uma nova movimentação do mercado do audiovisual e do entretenimento -

A Netflix planeja uma nova movimentação do mercado do audiovisual e do entretenimento que pode mudar a indústria para sempre. Segundo o site Puck, a gigante do streaming estaria considerando adquirir a Warner Bros., um dos grandes estúdios de Hollywood responsável pela produção de filmes, séries e games.

Importante ressaltar que, até o momento, a Netflix ainda não fez nenhuma proposta oficial, ou seja, tudo não passa de uma ideia. De acordo com o Puck, a aquisição estaria sendo discutida internamente, mas não há ainda planos para a apresentação de uma proposta formal.

A notícia chega em um momento de baixa da Warner Bros. Discovery (WBD), que é o grande conglomerado de entretenimento que abriga subsidiárias, como a Warner Bros., que viu o valor das suas ações estagnarem em US$ 19. Segundo o especialista Steven Cahall, a menos que algo grande aconteça e jogue a Warner de volta no topo do cenário competitivo, a situação tende a piorar.

Para que a compra fosse realizada, o CEO da empresa, David Zaslav, precisaria convencer os acionistas de que a venda seria uma boa solução para a crise da Warner. A matéria publicada pelo Puck diz ainda que, com o cenário atual da WBD na bolsa, é improvável que outras empresas como Apple ou Amazon, que também disputam o streaming, façam propostas.

A Netflix, porém, pode ter que disputar com a Paramount, outra empresa que está de olho na possível aquisição da Warner. Segundo o Wall Street Journal, David Ellison, CEO da Paramount, pretende fazer uma proposta para fundir as duas empresas.

Vale lembrar que as aquisições de grandes estúdios não são mais novidade em Hollywood. Isso porque, há alguns anos, a Disney comprou a Fox, após ter adquirido também a Marvel Studios e a LucasFilm. No entanto, a Warner é uma das principais e mais tradicionais empresas do mercado, o que impactaria bastante na indústria do entretenimento mundial caso aconteça uma venda para Netflix.

Tags:

Hollywood Netflix Warner Bros.

