HOME > CINEINSITE
TRAGÉDIA

Cineasta brasileiro morre em acidente de avião

Acidente aconteceu na noite de terça-feira, 23

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

24/09/2025 - 8:16 h
Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz
Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz -

O acidente de avião que deixou quatro mortos na noite de terça-feira, 23, em Aquidauana, no Pantanal sul-mato-grossense, teve como uma das vítimas o cineasta Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, reconhecido pelo trabalho em documentários.

Ele foi o diretor da série ‘Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia’, indicada ao Emmy Internacional.

A aeronave de pequeno porte caiu na zona rural, em uma área da Fazenda Barra Mansa, conhecida por ter sido cenário da novela Pantanal, da TV Globo.

Além de Luiz Fernando, também morreram Marcelo Pereira de Barros, piloto e dono do avião, Kongjian Yu, arquiteto de renome internacional, e Rubens Crispim Jr.

Leia Também:

Última entrevista de Letieres Leite emociona em documentário exibido em Brasília
Cineasta baiana apresenta em Brasília filme poético em torno da mãe
Curta baiano 'Couraça' faz história e leva três prêmios no Festival de Brasília

Quem era Luiz Fernando Feres?

Luiz Fernando Ferraz, que tinha trajetória consolidada desde 2007 na Olé Produções, buscava novas formas de linguagem documental em seus projetos.

Além da série indicada ao Emmy Internacional Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia (para WBD/HBO, em parceria com a Pacha Films), ele dirigiu ‘To Win or To Win’, produção do grupo árabe MBC/Shahid sobre o Al Nassr FC.

Também esteve à frente do documentário ‘Paisagem Concreta’, sobre o arquiteto Álvaro Siza, exibido no canal Arte1 e em festivais em países como Estados Unidos, Canadá, Suécia e Coreia do Sul. Na Olé Produções, assinou ainda a direção de ‘Algo no Espaço’, série dedicada a artistas e escultores contemporâneos brasileiros.

Ver todas

